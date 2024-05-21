﻿В Смоленске начали проводить курсы первой помощи





В будущем эту практику планируют распространить на все районы Смоленщины.

Депутат Госдумы от нашего региона Артем Туров рассказал, что в штабе общественной поддержки прошли курсы первой помощи для мединструкторов частей ВС, Росгвардии, МЧС, Погрануправления ФСБ, медиков областных учреждений здравоохранения, представителей медколледжа и медуниверситета, а также волонтеров региона и актива МГЕР.

«Будем проводить их системно — ежемесячно, планируем, что это будет трехдневный курс теории и практики. Рад, что мой товарищ и коллега по Госдуме Дмитрий Хубезов принял приглашение и приехал в Смоленск, чтобы лично дать старт проекту и провести первые занятия. У него большой практический опыт военного врача, полученный в зоне проведения СВО», — отметил депутат.

В дальнейшем участники курсов смогут и сами проводить обучение жителей нашего региона, так как после прохождения курса они получат соответствующие сертификаты.

«В перспективе — запустим курсы не только в штабе, но и в районах Смоленщины. Нам предстоит большая работа, которую будет курировать реготделение «Единой России». Эти знания пригодятся и в повседневности, поэтому надеемся, что курсы пройдут многие наши земляки», — добавил Артем Туров.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Проект по отработке навыков и приёмов оказания первой помощи, реализация которого началась в Смоленске на базе штаба общественной поддержке, является принципиально важным. Конечно, с 1990х годов в школах началось преподавание курса основ безопасности жизнедеятельности, в рамках которого учащиеся стали получать знания и ряд полезных навыков, в том числе связанных с действиями в нештатных ситуациях, требующих оказание помощи окружающим. Введение этого курса стало очень важным и полезным для граждан в условиях дестабилизации обстановки в стране. Несмотря на то, что более молодая часть граждан получила некоторые знания по оказанию первой помощи в рамках школьного курса, в современных условиях требуется усилить работу по распространению соответствующей информации.

Курсы по отработке навыков и приёмов оказания первой помощи помогут медикам, мединструкторам, волонтёрам, активистам в их практической деятельности, которые, в свою очередь, получив соответствующие сертификаты, смогут обучать и других граждан навыкам оказания первой помощи. Очень важно, что проект планируется масштабировать на все районы области — полученные знания могут пригодится жителям не только областного центра, но и любого населённого пункта. Губернатор Смоленской области Василия Анохина на встрече с ветераном СВО, главным внештатным специалистом по первой помощи Минздрава России, депутатом Госдумы РФ Дмитрием Хубезовым уже поддержал данный проект. Было отмечено, что сами занятия включают не только тактическую медицину, но и гражданскую, которая может пригодиться в самых разных ситуациях.

Реализация проекта принципиально важна для сохранения жизни и здоровья максимального числа граждан, в том числе раненых в ходе военных действий. Кроме того, полагаю, что среди граждан нужно распространять информацию о местах расположения девибрилляторов в общественных местах, огнетушителей в общественных местах для применения в случае экстренной необходимости, а также информацию о местах нахождения убежищ на случай необходимости экстренной эвакуации. Пространства в торговых центрах также должны быть адаптированы для случаев экстренной эвакуации.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Тема актуальна и востребована, что в организациях, что в учреждениях с трудом найдутся единицы людей, которые могут грамотно оказать доврачебную медицинскую помощь. Да и большинство граждан не хотят оказывать доврачебную помощь, только из-за того, что у них нет хороших знаний, навыков. Было бы намного спокойнее, если бы люди могли оказывать хорошую и качественную доврачебную помощь. Вы только представьте на сколько возрастают шансы выжить. И вместо того, что б при видя упавшего и лежащего человека, прохожие хватались за телефон не только для того что бы снимать историю, а минимум вызывать скорую помощь, а максимум оказывать так необходимую и востребованную медицинскую помощь. Если рассматривать уроки ОБЖ, то можно отметить, что детей толком не учат оказывать правильную, доврачебную помощь. Это просто начитка материала, которую потом все благополучно забудут, да и практики нет. Допустим, как правильно накладывать шину, повязку, как правильно бинтовать определённые участки тела. Это знания в современных условиях могут спаси жизнь и здоровье, а как написано в российском законодательстве основанная ценность это человеческая жизнь.