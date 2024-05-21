﻿Смоленские и белорусские школьники напишут «Союзный диктант»





По инициативе активистов из Смоленска в РФ и Республике Беларусь проходит образовательный проект «Под открытым небом».

Инициатива посвящена 25-летию с момента подписания договора о создании Союзного государства. Проект придумали активисты из регионального отделения «Движения первых». В него входят дружеские визиты, слеты, патриотический и творческий форумы, кинофестивали и тематический «Союзный диктант».

Написать «Союзный диктант» могут смоленские и белорусские школьники до 31 мая на специальном сайте. Тест содержит исторические вопросы на тему заключенного договора.

«Особенно радует, что инициатива наших, смоленских ребят, стала значимым международным проектом», — отметил на своих ресурсах сенатор РФ Руслан Смашнев.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

В Российской Федерации в последнее время проводится очень много подобных проектов в виде диктантов по различным направлениям и сферам: история, право, экономика, этнография, география и другие. Подобная инициатива активистов из регионального отделения «Движения первых» ожидаемая и востребована, это позволит наладить международные связи современного поколения, восстановит исторические связи двух соседних регионов, тесней связать между собой два братских народа.

В рамках празднования 25-летия подписания договора о создании Союзного государства российские и белорусские школьники смогут принять участие в дружественных визитах, слетах, патриотических и творческих форумах, кинофестивалях. Но главное в рамках «Союзного диктанта» смоленские и белорусские ребята смогут проверить свои знания в области истории, этнографии, географии, экономики и политики, и возможно эта традиция станет залогом еще больших тесных связей двух союзных государств, двух братских народов.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Смоленская область является приграничный с республикой Белоруссия регионом, имеющий давние исторические, национальные, религиозные и политические связи с соседним государством. Много общего по обе стороны российско-белорусской границы есть в каждом доме и семье – это обычаи и традиции, культура и религия, пристрастия и проблемы.

Развитие и закрепление этих связей у современного молодого поколения есть неотъемлемая и необходимая задача всех институт власти как региона, так и союзного государства. Возможность написания «Союзный диктант» смоленскими и белорусскими школьниками и студентами позволит глубже узнать историю как своего региона, так и соседнего края. Проверить свои знания на различных вопросах, закрепить уже имеющиеся и проявить интерес к новым познаниям, что объединяют наши государства.

Инициатива смоленских ребят — это замечательный международный проект, прекрасная возможность еще теснее объединить два братских народа, раскрыть потенциал регионов и наладить сотрудничество.