«Православная инициатива – 2024»: начинается реализация проектов

Команда «Объединённой редакции СМИ» и Смоленская епархия продолжают совместную работу: уже вышла первая радиопрограмма, а также готовятся к публикации материалы двух проектов, победивших в Международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива – 2024».

Итоги конкурса, на который было представлено восемь проектов, разработанных религиозными и светскими организациями Смоленской области, были подведены в конце апреля. Отметим, наш регион уже традиционно показал высокое качество проектов, представленных на рассмотрение конкурсной комиссии, – победителями были признаны четыре из них. Два проекта-победителя – «Семейный альбом. Новые страницы» и «Святое воинство Отчизны» – подготовлены журналистами средств массовой информации «Смоленская газета», радиостанции «Смоленская весна» и сетевого издания SMOLGAZETA вместе с коллегами из Отдела Смоленской епархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Первый из них – «Семейный альбом. Новые страницы» – партнёрский проект радиоканала «Смоленская весна» и Смоленской епархии. Это продолжение реализованного в 2023 году проекта «Семейный альбом», который был тепло встречен слушателями радио, читателями «Смоленской газеты» и посетителями сайтов smolgazeta.ru и Смоленской епархии. Авторы проекта вновь сосредоточатся на популяризации традиционных семейных ценностей, для чего будет использоваться уже знакомая смолянам информационная платформа из перечисленных выше площадок, а также сайтов СМИ – партнёров проекта. Команда Смоленской епархии и радиостанции «Смоленская весна» (это основные разработчики проекта) уверены, что создаваемые программы будут интересны разным категориям радиослушателей и читателей. Их, как и ранее, объединят в шесть циклов, причём четыре цикла – совершенно новые и впервые запускаются в регионе. Среди программ – «О семье – по-взрослому: диалоги архипастыря и психолога», в которых глава Смоленской митрополии митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор и директор «Смоленского дома для мамы» помогут понять смысл сложных цитат из Священного Писания о супружестве и воспитании; «Самый лучший день» – с еженедельными новостями о количестве родившихся в регионе детей и поздравлениями от опытных родителей; интервью с представителями семейных династий Смоленщины; детские радиоспектакли. С материалами проекта, кроме того, смогут познакомиться читатели печатной версии «Смоленской газеты» и сетевого издания SMOLGAZETA, аудиоверсии программ также будут размещаться в социальных сетях и в сервисе «Яндекс.Музыка».

Второй проект – «Святое воинство Отчизны» – продолжение совместной информационно-просветительской деятельности светских и церковных журналистов, которая длится уже несколько лет. Новый проект предназначен прежде всего для смолян – членов семей участников специальной военной операции, которым расскажут о доступных им возможностях получения духовной, социальной и психологической поддержки. Второе направление проекта – просветительское, призванное познакомить семьи участников СВО, в первую очередь детей, с традиционными духовно-нравственными ценностями, духовными и светскими деятелями прошлого и современности, правдивой историей нашей страны. Проект «Святое воинство Отчизны» также включает в себя несколько циклов. Среди них, например, видеоролики «Место воинской силы» с рассказами о местах силы Смоленщины (военной истории и духовной жизни), радиопрограммы «Небесные защитники» о храмах и монастырях России, посвящённых героям и событиям прошлого, публикации «Служение» в печатном и сетевом изданиях, посвящённые трудам наших современников – священнослужителей, социальных координаторов и психологов, которые ежедневно помогают семьям наших защитников. Первое интервью, подготовленное в рамках этого проекта, будет опубликовано в ближайшем номере «Смоленской газеты» – собеседником издания стала руководитель областного филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Наталья Полушкина. Дополним, материалы этого проекта также будут размещаться в социальных сетях «Объединённой редакции СМИ» и Смоленской епархии, а видеоролики – на YouTube-канале епархии.

Материал выходит при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива»