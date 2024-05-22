Юбилейная дата

В стенах Сафоновской гимназии прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею этого образовательного учреждения.

В этот день на празднике присутствовали почётные гости: Глава муниципального образования «Сафоновский район» Александр Царев, заместитель Главы МО «Сафоновский район» Ольга Майорова, депутат Смоленской областной Думы Любовь Ульянова, председатель Сафоновского районного Совета депутатов Анна Захарова, исполняющая обязанности председателя комитета по образованию АМО «Сафоновский район» Вера Афанасьева, председатель Сафоновской городской организации просоюза работников народного образования и науки Светлана Данилова, ветераны педагогического труда. Было много приятных воспоминаний, теплых слов и пожеланий. Праздник был наполнен подарил много положительных эмоций. Педагоги гимназии были отмечены наградами областного и районного уровней.