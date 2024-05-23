﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики заболеваний эндокринной системы





Эндокринная система регулирует деятельность всех внутренних органов организма человека. Существует около 50 патологий, вызванных нарушением ее работы. Среди всех эндокринных патологий заболевания щитовидной железы по распространенности стоят на 2 месте после сахарного диабета.

25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы — одного из самых больших органов эндокринной системы. В России у каждого второго человека выявляются нарушения функции или структуры щитовидной железы. В Смоленской области в 2023 году наблюдалось 2 687 детей в возрасте до 14 лет и 1 249 подростков в возрасте 15-17 лет с заболеваниями щитовидной железы. Среди работоспособного населения заболеваемость составила 12 455 человек, что на 27 больше, чем годом ранее.

– Первое место среди всех заболеваний щитовидной железы занимает узловой зоб. Признаки этой патологии выявляются у 40-50 % смолян. Причем у женщин узловой зоб встречается в 2-4 раза чаще, чем у мужчин, и нередко сочетается с миомой матки. С помощью пальпации, как правило, выявляются узлы, превышающие в диаметре 1 см, но более чем в половине случаев они обнаруживаются только при проведении УЗИ. Важность выявления и наблюдения таких пациентов обусловлена необходимостью исключения рака щитовидной железы, – сообщила главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Смоленской области, врач высшей категории Инна Столярова.

Обращение к врачу-эндокринологу необходимо:

— если у ближайших родственников есть эндокринная патология (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и др.);

— при избыточном весе;

— при усиленном сердцебиении, потливости или сухости кожи, утомляемости или раздражительности, жажде и усиленном мочеотделении, изменении окраски кожных покровов и т.д;

— при задержке умственного, физического, полового развития ребенка;

— при нарушении менструальной функции и проблемах с наступлением беременности;

— при уже имеющихся эндокринных заболеваниях.

Профилактика заболеваний эндокринной системы:

— рациональное питание с акцентом на продукты, богатые йодом;

— поддержание здорового веса. Ожирение может способствовать развитию сахарного диабета, синдрома поликистозных яичников и др;

— достаточная физическая активность и продолжительность сна;

— навыки стрессоустойчивости;

— отказ от вредных привычек (алкоголь и курение губительно отражаются на выработке гормонов):

— регулярное прохождение диспансерных и профилактических медосмотров.

Полезные тематические ссылки:

https://thyronet.rusmedserv.com/patsientam/zabolevaniya/schitovidnaya-zheleza/ — сайт о заболеваниях щитовидной железы;

http://smolcmp67.ru/pravilnoe-pitanie/ — всё о правильном питании;

http://smolcmp67.ru/dispanserizacziya/ — про диспансеризацию взрослого населения.