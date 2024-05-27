﻿В Рославле состоится круглый стол по вопросам производства на Смоленской АЭС изотопов медицинского назначения





Использование радиационных наукоемких технологий в атомной отрасли позволяет повышать качество жизни населения

28 мая 2024 года в Рославльском районе Смоленской области состоится круглый стол в рамках общественных обсуждений материалов обоснования лицензии, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, на обращение с радиоактивными изотопами медицинского назначения на Смоленской АЭС.

«Планируя приступить к реализации проекта по производству медицинских изотопов, мы понимаем его социальную значимость, поскольку конечные продукты – радиофармацевтические препараты, – отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Они будут изготавливаться из наработанных радиоактивных изотопов йода, самария, молибдена, лютеция, помогут сохранить здоровье и жизнь тысячам россиян. Здоровье нации – стратегическое богатство страны».

Круглый стол организует администрация Рославльского района при содействии АО «Концерн Росэнергоатом». В нем примут участие представители местных и региональных органов власти и средств массовой информации, специалисты атомной энергетики, проектно-конструкторских предприятий, учреждений культуры, образования, здравоохранения, общественных и экологических движений, жители.

Мероприятие состоится в 15:00 в здании администрации Рославльского района по адресу: г. Рославль, площадь Ленина, д. 1. Общественности будет предоставлена исчерпывающая информация о стратегии производства изотопов медицинского назначения. Все желающие смогут задать вопросы экспертам по обсуждаемой теме.

«Мы выслушаем мнение всех заинтересованных сторон, что необходимо для совершенствования технологии, реализации проектов, важных для повышения безопасности и развития атомной станции, – подчеркнул главный инспектор Смоленской АЭС Олег Кужаниязов. – Открытый диалог с общественностью и жителями территорий присутствия атомной отрасли помогает принимать экологически ориентированные управленческие решения по реализации намечаемой деятельности».

Общественные обсуждения – процедура, закрепленная законодательством России как обязательный этап перед прохождением государственной экспертизы. Процесс обращения с радиоактивными веществами (I-125, I-131, Sm-153, Lu-177, Мо-99) на Смоленской АЭС может стартовать только после получения положительного заключения Ростехнадзора.

Материалы общественных обсуждений доступны для ознакомления общественности до 28 мая 2024 года включительно на официальном сайте администрации МО «Рославльский район» Смоленской области в разделе «Смоленская АЭС» (http://www.roslavl.ru/) и на сайте заказчика планируемой (намечаемой) деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» (www.rosenergoatom.ru).

Также с материалами можно ознакомиться по адресам: Смоленская область, г. Рославль, пл. Ленина, д. 1 (здание администрации МО «Рославльский район»), ул. Пролетарская, д. 66 (здание Центральной библиотеки им. Н.И. Рыленкова – Центр деловой информации).

Напомним, что в мае линейка медицинских изотопов, производимых на российских атомных станциях, в частности, на Ленинградской АЭС, пополнилась самарием-153. Сегодня радиофармпрепараты с самарием-153 широко применяются для уменьшения болевого синдрома при метастазах в костях для оказания полиативной помощи больным раком, а также в травматологии при хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Сегодня Концерн «Росэнергоатом» обладает возможностями ритмичной наработки на энергетических реакторах Ленинградской АЭС: молибдена-99, йода-131, лютеция-177, самария-153, применяемых при диагностике и лечении различных видов заболеваний, а также радиационно-легированного кремния для удовлетворения растущей потребности российской электронной промышленности.

Справка:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Наработка изотопов медицинского назначения на АЭС с реакторами РБМК включена в масштабный проект АО «Концерн Росэнергоатом» по промышленному производству радиоизотопов, который является частью стратегии изотопного бизнеса Госкорпорации «Росатом» и отраслевой программы «Ядерная медицина и технологии».

Госкорпорация «Росатом», как партнер государства в деле увеличения продолжительности и повышения качества жизни населения страны, наращивает выпуск широкой линейки медицинского оборудования, радиофармпрепаратов, создает полностью импортонезависимую систему оказания медицинской помощи гражданам России при диагностике и лечении социально значимых заболеваний.

Профильные ведомства и крупные российские компании уделяют большое внимание повышению уровня здравоохранения и доступности современной медицинской помощи. Это один из значимых факторов роста продолжительности и качества жизни граждан. Крупные российские компании оказывают поддержку комплексной модернизации системы здравоохранения, развитию соответствующей инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС