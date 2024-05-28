﻿Работники Росэнергоатома признали коллективный договор за 2023 год выполненным





Совершенствование социальных условий остается приоритетной задачей в атомной энергетике

На Смоленской АЭС состоялась конференция работников Концерна «Росэнергоатом», посвященная подведению итогов выполнения коллективного договора за 2023 год. В ней приняли участие 106 делегатов от коллективов российских АЭС, представители опытно-демонстрационных инженерных центров, АО «Атомэнергоремонт», плавучей атомной станции.

Выступая с докладом, генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков акцентировал внимание на основных показателях производственной деятельности в 2023 году. Было отмечено, что все филиалы работали надежно и безопасно. Выполнены все государственные задания и ключевые события, в полном объеме проведена ремонтная кампания. Продолжается строительство атомных станций в России и за рубежом, развиваются новые бизнесы.

«Доля новых и международных бизнесов в общей выручке дивизиона достигла 40 %. Это огромная величина, если сравнивать с традиционным бизнесом по производству электроэнергии. Сегодня новые направления имеют широкий спектр услуг и продуктов. Это услуги в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии в пяти регионах, работа по реализации зарядных станций для электромобилей. Наша цель — не менее 25 % всех зарядных станций России к 2030 году. Важное направление — изотопная продукция. Мы вышли на 30%-ную долю в мировом производстве изотопа кобальта-60. Получены лицензии для наработки медицинских изотопов — лютеция-177 и самария-153», — подчеркнул Александр Шутиков.

Также было отмечено, что социальные расходы Концерна в период с 2021 по 2023 год выросли почти на 2,5 млрд рублей. Основные направления финансирования — это медицина, спорт и культура, а также благоустройство атомных городов. В 2023 году на их развитие было направлено 2,75 млрд рублей, более 1 млрд рублей привлечено в рамках проекта Минстроя РФ, получены федеральные гранты. Победителями конкурсов стали все 11 атомных городов расположения АЭС. Реализуется программа «Росатома» и ФМБА по совершенствованию качества медицинской помощи, к которую вошли 5 городов: Удомля, Заречный, Сосновый Бор, Полярные Зори и Десногорск.

Говоря о социальной ответственности компании, заместитель генерального директора Концерна «Росэнергоатом» по корпоративным функциям Джумбери Ткебучава отметил, что расходы на социальные программы в прошлом году составили почти 6,5 млрд рублей. В 2024 году по прогнозу они вырастут почти до 8 млрд рублей.

Более 8 тысяч работников прошли реабилитационно-оздоровительное и санаторно-курортное лечение. Сотни атомщиков получили займы на первоначальный взнос по ипотечным кредитам и компенсацию процентов по ним — на это было выделено свыше 357 млн рублей. Действовали виды социальной поддержки ветеранов.

«Люди — наш главный ресурс, и руководство Концерна уделяет серьезное внимание обеспечению сотрудников нормальными условиями труда на производстве и гармонизации оплаты труда», — отметил Джумбери Ткебучава. Поэтапно проведена индексация заработной платы работников, всего за 2023 год на 10,2%.

Атомная отрасль и Концерн «Росэнергоатом» развиваются, а значит, требуется всё больше высококвалифицированных специалистов. До 2035 года необходимо принять более 20 тысяч молодых кадров, готовых к решению амбициозных задач. По данной тематике ведётся тесное взаимодействие с профильными вузами.

Председатель Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Владимир Кузнецов подчеркнул, что коллективный договор «Росэнергоатома» учитывает интересы работников и работодателя и положительно влияет на результаты работы. «Только благодаря совместным действиям работников и работодателя можно достигать производственных успехов. Согласованные действия и сотрудничество сторон социального партнерства обеспечивают движение вперед. Концерн «Росэнергоатом» является примером успешного социального партнерства, на его опыте учатся другие дивизионы Росатома», — сказал председатель РПРАЭП.

По итогам конференции делегаты признали коллективный договор Концерна «Росэнергоатом» за 2023 год выполненным.

Лучшие работники были награждены ведомственными наградами за многолетний добросовестный труд, успехи в профессиональной деятельности и большой личный вклад в развитие отраслевого социального партнерства.

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Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Справка:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС