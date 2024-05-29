﻿Кто такой дроппер, и как им не стать?



Дропперы, или дропы — это люди, которые участвуют в обналичивании денег, похищенных мошенниками. Преступники используют их, чтобы замести следы: просят перевести какую-то сумму с одной карты на другую, снять наличные и передать их курьеру или положить деньги на чужой счет за вознаграждение.

Иногда в дропперы идут осознанно, в поисках быстрого и легкого заработка. Однако забывают, что в этот момент становятся соучастниками преступления. Но нередки и случаи, когда человек оказывает услуги мошенникам, даже не подозревая об этом. И к сожалению, незнание не освобождает его от ответственности.

Дропперам грозит уголовное наказание, а еще они попадают в специальную базу Центробанка, и с 25 июля 2024 года кредитные организации будут ограничивать им доступ к счетам и картам.

Доступ к базе регулятора есть у всех банков, поэтому дистанционные операции по счетам дроппера станут недоступны сразу во всех кредитных организациях.

Кто становится дроппером?

В зоне риска — люди, которые нуждаются в деньгах и по тем или иным причинам не могут заработать. И в первую очередь, школьники-подростки и студенты. Ведь карту можно открыть уже с 14 лет, чем и пользуются преступники, вовлекая молодых людей в противоправную деятельность.

Чаще всего преступники ищут сообщников через соцсети, мессенджеры и доски объявлений:

Предлагают оформить банковскую карту и за вознаграждение передать ее или ее реквизиты другим людям.

Хотят получить доступ к онлайн-банкингу человека.

Переводят деньги на карту или мобильный телефон якобы по ошибке, после чего просят вернуть перечисленную сумму на другой счет.

Предлагают стать администратором конкурса или лотереи в соцсетях, чья задача будет переводить «выигрыш».

Как не стать дроппером самому и помочь своим близким не впутаться в темную историю:

Помните, что быстрого и легкого заработка не бывает. Если из вакансии непонятно, чем именно нужно заниматься, опыт работы не требуется и есть фразы наподобие «Минимум усилий!», «Ежедневные выплаты», «Доход не ограничен» — это опасные звоночки.

Возвращайте любые «случайные» переводы от незнакомцев только через банк.

Берегите свои личные и финансовые данные: не оставляйте реквизиты своей карты на сомнительных сайтах и в анкетах, не переходите по подозрительным ссылкам и никому не сообщайте коды из смс.

Если у вас есть дети-подростки или младшие братья и сестры, предупредите их о существовании дропперов. Объясните, что когда им предлагают заработок, связанный с передачей личных и финансовых данных — нужно взять паузу и обратиться к родителям, учителям или в полицию.

Мошенники могут быть очень настойчивыми и начать шантажировать, чтобы добиться своей цели. В этот момент важно не поддаться на уговоры и запугивания, не замыкаться в себе, а поговорить с кем-то из взрослых.

Если подросток хочет зарабатывать, обсудите с ним возможные варианты и помогите найти подработку.