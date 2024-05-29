﻿Судебные приставы составили «портрет должника по алиментам»

Ежедневно судебные приставы восстанавливают нарушенные права мальчиков и девочек. Взыскивают алименты и исполняют судебные решения, связанные с воспитанием детей. Однако вопрос безответственного отношения к собственным детям не теряет своей актуальности, и долги по алиментам являются одной из основных проблем, с которой сталкиваются сотрудники службы.

На данный момент в Смоленской области более 5 тысяч человек, являются должниками по алиментам. В подавляющем большинстве случаев дела о взыскании алиментов возбуждаются в отношении мужчин. Женщины оказываются должниками перед собственными детьми в разы реже.

Долги по алиментам имеют смоляне (независимо от пола) в возрасте от 25 до 50 лет, то есть достаточно молодые и вполне трудоспособные.

Типичный портрет среднестатистического должника региона по алиментам какой он?

В основном, это должник, который официально не трудоустроен, имеет разовый доход, который затруднительно установить, не интересуется потребностями ребенка, не оказывает финансовой помощи и старательно скрывает свои доходы.

Как показывает практика многие матери, не оказывающие материальную помощь своим детям, лишены родительских прав, ведут асоциальный образ жизни и на протяжении длительного времени нигде не работают.

Стоит отметить, что если мужчин к оплате алиментов мотивируют — арест имущества, ограничение права выезда за пределы страны и ограничение права управления транспортным средством, то женщины не предпринимают никаких попыток к погашению задолженности. Кроме того, такие матери не пытаются изменить свой образ жизнь, встать на путь исправления и вернуть детей в семью.

Большинство должников вспоминают о ребенке и о необходимости помогать ему только после неоднократных визитов судебных приставов. Но есть и такие должники, которые несмотря на меры принудительного характера, продолжают игнорировать свои родительские обязательства, в связи с этим судебные приставы призывают родителей — «вспомнить о ребенке и заплатить алименты»!

Пресс-служба УФССП России по Смоленской области