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Еще три года!

30.05.2024

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 2269 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступило в силу.
Отделение № 6 МОРЭР Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области

Опубликовано в категории Приоритеты

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