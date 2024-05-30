Еще три года!

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 2269 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступило в силу.

Отделение № 6 МОРЭР Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области