﻿Общественность поддерживает производство изотопов медицинского назначения на Смоленской АЭС





Жители региона убедились в том, что новый вид деятельности атомной станции безопасен для экологии и здоровья людей

Представители власти и жители Смоленской области поддержали применение современных технологий на Смоленской АЭС для производства изотопов медицинского назначения (ИМН), востребованных в здравоохранении.

В 2025 году Концерн «Росэнергоатом» планирует получить разрешение Ростехнадзора на безопасное обращение с радиоактивными веществами на атомной станции. Материалы обоснования лицензии на новый вид деятельности и материалы оценки его воздействия на окружающую среду стали предметом общественных обсуждений, которые завершились проведением «круглого стола» 28 мая в городе Рославле.

В заседании «круглого стола» приняли участие представители местных и региональных органов власти и средств массовой информации, специалисты атомной энергетики, проектно-конструкторских предприятий, учреждений культуры, образования, здравоохранения, общественных и экологических движений, жители.

Как известно, наработка изотопов медицинского назначения на АЭС с реакторами РБМК включена в масштабный проект Концерна «Росэнергоатом» по промышленному производству радиоизотопов, который является частью стратегии изотопного бизнеса Госкорпорации «Росатом» и отраслевой программы «Ядерная медицина и технологии».

«Развивая компетенции в области современных радиационных технологий, мы используем способность наших реакторов не только вырабатывать электроэнергию, но и производить востребованную в мире продукцию, – подчеркивает директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Это позволит российской атомной отрасли сохранить лидирующие позиции по поставкам изотопов и увеличить свою долю на рынке, покрывать растущий спрос, отвечать актуальным современным вызовам».

Эксперты дали подробные характеристики процесса производства таких ИМН, как самарий-153, йод-131, йод-125, молибден-99, лютеций-177.

«Технология производства изотопов исключает негативное воздействие на атмосферный воздух, поверхностные водные объекты, геологическую среду и подземные воды, почвы, растительный и животный мир, – подчеркнул начальник научно-исследовательского отдела Проектно-конструкторского и производственно-внедренческого предприятия «Деймос ЛТД» Владислав Костылев. – Зона влияния планируемой деятельности ограничивается ограждающими конструкциями зданий Смоленской АЭС».

Начиная с 29 апреля текущего года все желающие могли ознакомиться с материалами общественных обсуждений, оставить замечания и внеси предложения. Также разъяснения по своим вопросам получили участники «круглого стола». В завершение мероприятия представители власти и общественности поддержали производство изотопов медицинского назначения в реакторах Смоленской АЭС, убедившись, что процесс удовлетворяет требованиям радиационной, ядерной и экологической безопасности.

«Производство изотопов медицинского назначения — государственная задача. Технология имеет опыт безопасной реализации – четверть века медицинские изотопы в промышленных масштабах производятся на Ленинградской АЭС с такими же, как у Смоленской станции, реакторами. Реакторы РБМК в силу своих особенностей как раз подходят для этого процесса, не мешая основной задаче – выработке электроэнергии», – высказал свое мнение доцент филиала НИУ «Московский энергетический институт» в городе Смоленске, кандидат технических наук Юрий Божин.

Глава Рославльского района Дмитрий Близученко уверен, что Смоленская АЭС должна развиваться, осваивать новые виды деятельности, потому что это – залог стабильного социального развития всего региона.

«Как представителя системы здравоохранения, меня радует, что на Смоленской АЭС начнется производство изотопов медицинского назначения для нужд ядерной медицины, — отметил начальник МСЧ-135 ФМБА России Алексей Азаренков. — Они улучшат состояние здоровья и спасут жизни многих людей».

По результатам проведения общественных обсуждений материалы обоснования лицензии в области использования атомной энергии, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, будут доработаны и направлены на государственную экологическую экспертизу. Процесс обращения с радиоактивными веществами на Смоленской АЭС стартует только после получения положительного заключения Ростехнадзора.

«Всецело поддерживаю дальнейшее развитие Смоленской АЭС, которое связано в том числе и с производством изотопной продукции медицинского назначения, — отметила заместитель министра ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области Елена Алфимова. — Считаю, что освоение коллективом атомной станции перспективной технологии – уверенный шаг в будущее, и все мы в этом заинтересованы: и руководство региона, и жители, и общественные структуры».

Экспертное мнение

по материалам обоснования лицензии, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, на обращение с радиоактивными изотопами медицинского назначения на Смоленской АЭС

Наталья Викторовна Кибисова, руководитель Информационного центра по атомной энергии города Смоленска:

– Информационный центр по атомной энергии Смоленска и Смоленскую АЭС связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Мы стараемся держать руку на пульсе всех инновационных проектов, которые реализуются на атомной станции, будь то управление ресурсными характеристиками энергоблоков, внедрение новых систем, наработка изотопной продукции. Мы знаем, что главное энергетическое предприятие региона занимает передовые позиции как с точки зрения непрерывного совершенствования, устойчивого развития, экологической и социальной политики.

Владея интересной и полезной информацией, атомщики открыто делятся ею как с профессиональным сообществом, так и с людьми, далекими от отрасли. Например, не так давно молодой специалист Смоленской АЭС, инженер отдела радиационных технологий Юлия Петровская выступала на телемосте «Доктор Атом», объединившем информационные центры по атомной энергии Смоленска и Санкт-Петербурга. Тема встречи – связь ядерной медицины и атомных технологий, наработка радиоизотопов. Как известно, больше половины вырабатываемых в мире радиоизотопов используются именно в здравоохранении, а российские РБМК хорошо подходят для получения ценного продукта в промышленных масштабах.

Все, кто знаком с работой атомной станции благодаря информированию через СМИ, встречи, экскурсии на предприятие, убеждаются в ее высоких технологиях безопасности.

Неслучайно доверие к Смоленской АЭС у населения растет. Так, по данным масштабного социологического исследования, которое в этом году провело Аналитическое агентство «Имидж-фактор», за необходимость активного развития атомной энергетики высказались 73,3 % жителей Смоленской области – на 6,3 % больше, чем в 2023 году. Использование мирного атома как одного из способов обеспечения страны электроэнергией одобряют 92 % смолян. Положительный тренд наблюдается в общественном мнении по отношению к Смоленской станции. Доля позитивных оценок ее деятельности в регионе – 88,5 %.

Справка:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Госкорпорация «Росатом», как партнер государства в деле увеличения продолжительности и повышения качества жизни населения страны, наращивает выпуск широкой линейки медицинского оборудования, радиофармпрепаратов, создает полностью импортонезависимую систему оказания медицинской помощи гражданам России при диагностике и лечении социально значимых заболеваний.

Профильные ведомства и крупные российские компании уделяют большое внимание повышению уровня здравоохранения и доступности современной медицинской помощи. Это один из значимых факторов роста продолжительности и качества жизни граждан. Крупные российские компании оказывают поддержку комплексной модернизации системы здравоохранения, развитию соответствующей инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС