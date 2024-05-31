﻿Смоленская АЭС готова к ремонту энергоблока №1 с элементами модернизации





Ремонтные работы стартуют 1 июня для поддержания надёжной работы всех систем энергоблока и безопасной эксплуатации АЭС

На Смоленской АЭС завершила работу комиссия концерна «Росэнергоатом», проверявшая готовность Смоленской АЭС и генерального подрядчика АО «Атомэнергоремонт» к проведению ремонта энергоблока №1 с выполнением работ по управлению ресурсными характеристиками. Также в рамках визита эксперты оценили текущее состояние функциональных областей «техническое обслуживание и ремонт» и «модернизация».

Комиссия ознакомились с документацией по техническому обслуживанию и ремонту: ведомостями объема ремонта и модернизации, организационно-распорядительной документацией, актами самопроверок подразделений, инструкциями по организации работ со вскрытием оборудования и с использованием грузоподъемных механизмов, наличием и подготовкой ремонтного персонала и др. Во время обходов производственных подразделений эксперты проверили, как проводятся инструктажи, ведутся журналы, организованы места хранения средств оснащения.

«Во время обхода мы определили сильную сторону — организацию рабочего места наблюдателя — контролера, которое располагается в турбинном зале в зоне ремонта, — отметил на итоговом совещании председатель комиссии, заместитель директора Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС Концерна «Росэнергоатом» Александр Бубнов. — Это место организовано в виде специального подиума с ограждением, на возвышении, соответственно, у контролера хороший обзор. Перила подиума имеют разметку для вносимых длинномерных материалов, в его основании предусмотрены индивидуальные ячейки для личных вещей, внос которых в зону ремонта запрещен. Эта положительная практика будет полезна и для других АЭС».

В итоговом акте проверки отмечена готовность подразделений Смоленской АЭС и генерального подрядчика к проведению ремонтной кампании, обеспеченность необходимым количеством ремонтного персонала, оборудованием, оснасткой, запасными частями.

«От подготовки к ремонту зависят сроки его проведения и качество, а также успешное решение одной из ключевых задач для нашего коллектива — безопасная и эффективная работа оборудования и, соответственно, надежность энергоснабжения потребителей», — подчеркнул в завершение проверки главный инженер Смоленской АЭС Алексей Лещенко.

Ремонт первого энергоблока Смоленской АЭС стартует 1 июня. Во время ремонта будут выполнены работы по управлению ресурсными характеристиками не менее чем на 70 технологических каналах. Их суть — в исправлении изменившейся со временем геометрии кладки и возвращение графитовых колонн в проектное состояние.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС