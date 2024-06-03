﻿Детский телефон доверия станет круглосуточным!





Единый номер детского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122 начнет свою работу в круглосуточном режиме с 01.06.2024. Его работа организована на базе ОГБУ «Смоленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс», который является координатором детского телефона доверия. В Смоленской области Детский телефон доверия, действует с 2010 года и является одним из первых важных звеньев в системе помощи детям, так как в силу своей доступности и анонимности дает возможность получения экстренной психологической помощи обратившимся. Только за этот год с января по май было принято более 600 обращений.