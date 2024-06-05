﻿Василий Анохин встретился с министром просвещения РФ





Глава региона отметил, что новая школа в Алтуховке будет рассчитана на 726 мест. Возможность ее возведения рассмотрят для включения в федеральную программу, разрабатываемую по поручению президента России. Стоимость объекта – более 2 млрд руб.

«Реализация проекта очень важна для быстрорастущего микрорайона, в котором проживает много молодых семей с детьми. Также новая школа значительно снизит нагрузку на другие общеобразовательные учреждения Смоленска и Смоленского района», — уверен Василий Анохин.

Еще одна тема встречи с министром — это участие смоленских учреждений образования в конкурсном отборе на получение грантов в рамках федпроекта «Профессионалитет».

«Нами подготовлены заявки на создание в 2025 году четыре кластеров для химической отрасли, сельского хозяйства, легкой промышленности, а также по педагогическому направлению», — добавил Василий Анохин.

Кроме того, стороны договорились, что министерство поможет провести комплексное обновление детского социально-оздоровительного центра «Голоевка».

В планах проведение капитального ремонта лечебного корпуса и столовой, увеличение вместимости учреждения за счет возведения нового строения. Все это повысит качество отдыха детей, сделает условия оздоровления более комфортными.

«Благодарю Сергея Сергеевича за поддержку!» — написал губернатор в соцсети.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

В целом, инициатива строительства новой школы в Алтуховке, рассчитанной на 726 мест, выглядит как позитивный шаг для решения проблемы перегруженности существующих школ в Смоленске и Смоленском районе. В условиях растущего населения и притока молодых семей с детьми, обеспечение доступности качественного образования является ключевой задачей. Рассчитываю, что это понимают и в Министерстве просвещения России, а значит решение будет положительным.

Необходимо отметить несколько важных нюансов:

Финансирование проекта: стоимость объекта в 2 млрд рублей предполагает значительные бюджетные затраты. Важно, чтобы проект был включен в федеральную программу, и чтобы финансирование было обеспечено полноценно на этапе строительства. Василий Анохин уже показал себя, эффективным управленцем, который подобрал работоспособную команду, способную качественно выполнять сложные проекты. Например, завершено строительство школы в Соловьиной роще, перспективы полноценного ввода в эксплуатацию которой на определенном этапе были весьма туманны, а сегодня она уже открыла свои двери для маленьких смолян.

Качество строительства: необходимо уделить особое внимание качеству строительства школы, чтобы она соответствовала всем современным стандартам безопасности и комфорта. Экономить на материалах в случаях реализации таких проектов – преступление. Здесь также важен строительный контроль на КАЖДОМ этапе строительства.

Реализация этого проекта является позитивной тенденцией, которая позволит повысить качество образования и создать более комфортные условия для жизни в Смоленской области.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

2024 г. по решению Президента Российской Федерации Владимир Владимировича Путина объявлен годом Семьи, но данное понятие включает в себя не только факт увеличения численности населения.

Это и наличие инфраструктуры для дальнейшего обучения подрастающего поколения, если с проблемой детских садов в регионе за последнее несколько лет удалось справиться, за счет строительств новых дошкольных учреждений. То в ближайшие годы администрация и родители столкнуться с проблемой что при увеличении численности детского народонаселении, возникнет необходимость устройства их в школы. Соответственно в новых районах города, таких как Алтуховка, возникнет потребность в школах, т.к. в старых районах города учебные заведения переполнены и количество желающих попасть растет год от года. Отсюда возникает и проблем прописки, регистрации детей и не всегда действует правило что родные братья и сестры идут в одну школу, и их родители вынуждены возить детей в разные районы города, где есть место.

Плюс новый образовательные технологии, способы обучения и образования требуют иных подходов к оборудованию классов, что значит лучше построить новое здание учебного заведения, оборудовав классные комнаты всем техническим необходимыми, чем перестраивая или проводят перепланировку старых зданий.

И в заключении хочется в очередной раз вспомнить слова сера Уинстона Черчилля «Самые лучшие инвестиции — вложение молока в ребёнка», давайте не забывать, что, обучая наших детей в современных классах, мы обеспечиваем себе достойной и уверенное будущее завтра.