﻿Областной конкурс молодежных проектов

Главное управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию (далее – Главное управление) в целях вовлечения молодежи в творческую деятельность и социальную практику, раскрытия ее потенциала и поддержки ее социально значимых инициатив проводит Областной конкурс молодежных проектов (далее – Конкурс).

Конкурс включает отбор лучших молодежных социальных инициатив и проходит по 8 номинациям:

– «Добровольчество»;

– «Развитие социальных лифтов»;

– «Инициативы в сфере культуры и искусства»;

– «Спорт, ЗОЖ, туризм»;

– «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде»;

– «Укрепление семейных ценностей»;

– «Патриотическое воспитание»;

– «Молодежные медиа».

Победитель Конкурса сможет получить поддержку в форме субсидии на реализацию молодежного проекта в размере до 200 000 рублей.

Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания на территории Смоленской области не менее одного года.

Для участия в Конкурсе требуется представить описание молодежного проекта по предложенной форме, включающее календарный план реализации проекта и план расходов.

Прием заявок осуществляется с 25 мая по 29 июня 2024 года (до 23:59 включительно) на сайте АИС «Молодежь России» (далее – АИС). Прямая ссылка для участия в Конкурсе для зарегистрированных пользователей АИС: https://myrosmol.ru/event/15725