﻿Правительство России определило параметры налоговых изменений





В России готовятся изменения в налоговой системе, призванные сделать ее более справедливой и сбалансированной. В результате донастройки будут решены многие проблемы социально-экономического развития регионов. Новые контуры налоговой системы будут также обеспечивать условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Совершенствование налоговой системы должно привести к стабилизации бюджета, снижению бюджетного дефицита. Собранные дополнительные налоги пойдут на развитие производства – через инвестиции и строительство инфраструктуры. Это приведет к расширению предложения отечественных товаров и будет работать на снижение цен.

В результате изменений будет создана честная конкурентная среда и равные условия для налогоплательщиков. Произойдет выравнивание условий для бизнеса, на рынке возникнет здоровая конкуренция.

Все регионы станут полноценным бенефициарам налоговых изменений. Собранные налоги вернуться в регионы в виде трансфертов. Произойдет списание долгов. Они получат больше полномочий по налогообложению дорогостоящих объектов недвижимого имущества и земельных участков.

При определении ставок по прогрессивным налогам учитывался запрос на социальную справедливость. Прогрессия не будет касаться подавляющей части населения. Речь идет об обеспеченных слоях населения. Поэтому установлен порог в 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц), а также другие пороги в 5, 20 и 50 млн рублей в год.

Подавляющего большинства граждан налоговые изменения не коснутся. Из 64 млн работающего населения прогрессивное налогообложение затронет только 2 млн человек или 3,2 % от работающего населения страны. При этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми.

Для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%. Возврат по такому «кэшбеку» будет сопоставим для семей с тринадцатой зарплатой. Его получит около половины от общего числа семей с двумя и более детьми в стране.

В рамках предстоящих изменений деньги от повышения налогов пойдут на социально-экономическое развитие. В том числе на финансирование новых объявленных Президентом нацпроектов: «Молодежь и дети», «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь». Государство увеличит вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дороги, увеличит финансирование мер поддержки бизнеса, развития наукоемких отраслей и сферы высоких технологий.

Какое влияние, на ваш взгляд, изменения налоговой системы окажут на социально-экономическое положение регионов? Каким образом следует, по вашему мнению, использовать дополнительные ресурсы, полученные от введения прогрессивной шкалы налогообложения?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Времена меняются, и система налогообложения меняется вместе с ними. В 2001 году, когда была введена плоская система налогообложения, существовали очевидные сложности с налоговым администрированием. Кроме того, правительство того времени возлагало большие надежды на привлечение западных инвесторов и создание для них предпочтительных условий налогообложения по сравнению с существующими условиями в странах Запада. Однако в период, когда Федеральной налоговой службой руководил Михаил Мишустин, система налогового администрирования была существенно оптимизирована. Эпидемия коронавируса показала необходимость усиления солидарности в обществе перед общей угрозой. В связи с этим для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год, была введена повышенная ставка налога в 15%. Специальная военная операция показала, что больше не имеет смысла надеяться, что западные инвесторы принесут в Россию манну небесную — бессмысленно заманивать их явно заниженными налоговыми ставками, ведь их присутствие или уход из России определяется совсем другими факторами. Кроме того, нужно решать вопросы финансирования военных расходов, дефицита бюджета, консолидации ресурсов для развития своего, отечественного производства. Демографические проблемы вызывают необходимость дополнительных социальных расходов на решение этих задач. В связи с этим государством принято абсолютно верное решение о переходе к прогрессивной системе налогообложения.

Конструкция налоговой реформы, предложенная Министерством финансов и Правительством РФ, представляется мне вполне разумной. Максимальный размер ставки НДФЛ в 22% позволит привлечь дополнительные ресурсы в бюджет и больше отвечает принципу социальной справедливости. Партии КПРФ и «Справедливая Россия» давно выдвигали идею прогрессивного налогообложения, эту концепцию поддерживала и ЛДПР — конечно же, прогрессивная налоговая система больше отвечает принципу социального государства. Безусловно, если взять опыт развитых стран, то в той же Франции максимальная ставка налога находится на уровне 45-47%, а во время президентства Франсуа Олланда налог на сверходоходы был установлен на уровне 75%. Кроме того, в ряде развитых стран существует определённый минимум доходов, с которого налоги вообще не взимаются. В нынешних условиях СВО пока столь резких колебаний в налоговой системе, наверное, ожидать не следует. Однако на горизонте 10-12 лет думаю, вполне можно было бы освободить от налогообложения доходы на неком базвовом уровне, а для крупнейших налогоплательщиков ввести существенный налог на роскошь. Но и нынешняя концепция налоговой реформы — явный шаг в сторону более справедливого и эффективного перераспределения ресурсов.

Увеличение налога на прибыль для компаний сбалансировано тем, что повышаются пороги для применения упрощённой системы налогообложения, однако для НДС порог, наоборот, понижается. Это должно создать условия для более плавного роста налоговой нагрузки в условиях роста и развития бизнеса. Очень важны инициативы по инвестиционным вычетам и по налоговым вычетам для семей с двумя и более детьми. Эти инициативы должны поддержать инвестиции в отечественное производство и семьи с детьми.

Очень важно то, что концепция реформы предполагает изъятие ресурсов от повышенных налоговых ставок в федеральный бюджет с последующим перераспределением ресурсов между регионами. Благодаря этому можно будет избежать ситуации, что почти все собранные ресурсы останутся в регионах-донорах, где сконцентрировано максимальное количество обеспеченных налогоплательщиков, и станет возможным перераспределить собранные ресурсы в дотационные регионы, где можно будет реализовывать проекты по увеличению их инвестиционной привлекательности. Правительство уже имеет позитивный опыт реализации индивидуальных программ развития в 10 отстающих регионах, и эта практика будет продолжена. Полагаю, что собранные от налоговой реформы ресурсы могли бы быть направлены в том числе и на указанные цели, и не только в избранных 10 регионах.

Конечно же, полученные ресурсы должны в первую очередь решить проблему дефицита бюджета — дополнительные ресурсы, как уже было отмечено, необходимы на военные и социальные расходы. Вместе с тем, очень важно держать под контролем уровень инфляции. Продолжающийся почти каждую неделю рост цен на автозаправках и предстоящий в июле резкий рост стоимости коммунальных услуг могут разогнать уровень инфляции, что вызовет необходимость длительного поддержания ключевой ставки на повышенном уровне. В этой связи при обсуждении в Государственной Думе налоговой реформы хотелось бы пожелать предусмотреть возможность такой её «тонкой настройки», которая способствовала бы снижению уровня инфляции до заданных целевых значений, а лучше — до уровня не более 2% в год с возможностью в долгосрочной перспективе перехода к стабильным ценовым уровням.