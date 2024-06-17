Каждый год — новая культурная столица





Выбирайте город, который достоин получить звание «Культурная столица года» и стать центром притяжения туристов в 2026 году.

Культурную столицу выберут эксперты и жители всей страны. Народное голосование впервые проходит на портале госуслуг и продлится до 1 декабря.

Как проголосовать:

1. Перейдите на страницу голосования на платформе обратной связи vk.cc/cwxymX.

2. Авторизуйтесь, используя учетные данные госуслуг.

3. Сделайте выбор и проголосуйте.

В 2024 году культурной столицей России стал Нижний Новгород, в 2025 году этот статус перейдет к Грозному, а 12 декабря мы узнаем культурную столицу 2026 года.