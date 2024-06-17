﻿Смоленская АЭС: в Десногорске прошло открытое первенство по гребле на лодках «дракон» с участием более 80-ти спортсменов АЭС России





В городе смоленских атомщиков — Десногорске, в акватории Десногорского водохранилища в третий раз состоялось открытое первенство по гребле на лодках «дракон» среди работников предприятий атомной энергетики и промышленности. Участие в соревнованиях приняли 6 экипажей, более 80 спортсменов — представители Белоярской, Курской, Нововоронежской, Кольской и Смоленской атомных станций.

«Мы рады приветствовать коллег на наших традиционных соревнованиях, — отметил председатель первичной профсоюзной организации Игорь Хомяков. — Желаю всем экипажам показать свою лучшую технику, выдержку и командную работу. Пусть каждый заезд будет наполнен азартом, а каждый финиш — чувством гордости за свой результат». Впервые заезды первенства были разделены на мужскую категорию и категорию микст (смешанные команды). Экипажи стартовали на дистанции в 500, 1000 и 2000 метров.

Настроение спортсменов не испортил «тропический» ливень, который два дня сопровождал соревнования. Как отметили спортсмены Белоярской АЭС, природные капризы их не пугают, да и Белоярское водохранилище даже в летний период намного прохладнее, чем Десногорское, поэтому и гребной сезон на Урале значительно короче.

«Особенность гребли на «драконах» в том, что здесь важна работа единой команды, как и в Концерне «Росэнергоатом». Когда команда гребёт слаженно, чётко, вместе, тогда и лодка идет в правильном направлении, набирает хороший ход, и мы уверенно продвигаемся вперед», — поделился капитан команды Курской АЭС Виктор Челядинов.

По итогам соревнований в микстах на дистанции 500 метров лидировала команда Смоленской АЭС, 2-е и 3-е места заняли Белоярская и Кольская АЭС соответственно. В мужских заездах на 500 метров победила команда Белоярской АЭС, 2-е место — у команды Курской АЭС, 3-е — у команды Нововоронежской АЭС.

В мужских заездах на 2 км смоленские атомщики стали первыми, на 2-м и 3-м месте — команды Белоярской и Курской АЭС.

В микстах на 1 км также первой финиш преодолела команда Смоленской АЭС, серебро досталось команде Белоярской АЭС, бронза — команде Курской АЭС.

Сегодня Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных спортивных проектов, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи, и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС