В тренде бизнес-леди

В Смоленской области растёт число женщин, ведущих экспортный бизнес. По этому показателю мы — лучшие в стране! Благодаря такому достижению наш регион стал победителем номинации Всероссийского конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте», который проводится по инициативе Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко и генерального директора Российского экспортного центра Вероники Олеговны Никишиной.

Вместе с руководителем смоленского Центра поддержки экспорта Анной Владимировной Антонюк Губернатор Смоленской области Василий Николаевич Анохин принял участие в церемонии награждения.

По итогам прошлого года на 10% увеличилось и превысило отметку в 2200 количество субъектов МСП, активно продающих свои товары зарубежным партнёрам. 1360 компаний от этого числа получили услуги нашего ЦПЭ. 530 из них — это женское предпринимательство. И именно на их плечи ложится больше половины от общего объема экспорта малых и средних предприятий.

В нашей области очень много примеров преуспевающего бизнеса, который ведут женщины. К примеру, сегодня в специальной номинации конкурса «Женский вклад в экспорт» отметили руководителя смоленской компании «РБ-ТИМКОШ» Елену Анатольевну Трасковскую. Фирма экспортирует товары в Беларусь и расширяет своё присутствие на рынках Ирана и Турции. Кроме того, команда лучшего в России смоленского Центра поддержки экспорта почти на 100% — кроме заместителя директора — состоит из девушек.

«Поздравляю наших женщин-предпринимателей и Центр поддержки экспорта с признанием результатов работы на столь высоком уровне! Благодарю Валентину Ивановну и Веронику Олеговну за поддержку нашего региона, внимание к вопросам его развития», – отметил Василий Николаевич Анохин.