﻿Смоленская область присоединилась к Неделе информирования о важности физической активности





Физическая активность — это какое-либо движение тела, производимое скелетными мышцами, которое требует расхода энергии. Термин «физическая активность» относится к любым видам движений, в том числе во время отдыха, поездок в какие-либо места и обратно или во время работы.

Согласно данным ВОЗ, каждый четвертый взрослый человек ежедневно физически недостаточно активен, также более 80% всех подростков испытывают недостаток физической активности. При этом до 5 миллионов случаев смертей в год можно было бы предотвратить, если бы население мира было бы активным физически, так же у малоподвижных людей риск смертности на 20-30% выше по сравнению с теми, кто двигается достаточно.

— Регулярная физическая активность вносит существенный вклад в профилактику хронических неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет, рак и заболеваний сердечно-сосудистой системы, уменьшает симптомы тревоги и депрессии, улучшает навыки мышления, обучения и критической оценки. Улучшению здоровья способствует как умеренная, так и интенсивная физическая активность, — напоминает Министр спорта Смоленской области Эдуард Заенчковский.

Будьте активны! Будьте здоровы!