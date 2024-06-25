В Смоленской области в День молодёжи пройдёт фестиваль уличной культуры и спорта

29 июня в Смоленске участники 6 направлений стрит-культуры сразятся за звание лучших.

В рамках Дня молодёжи на площадке дворца спорта «Юбилейный» представители направлений трюковой самокат, скейт, bmx, хип-хоп, брейкинг и граффити покажут свои навыки.

По итогам мероприятия будут определены лучшие райдеры, танцоры, уличные художники и скейтеры региона. Они получат ценные призы и возможность представлять Смоленскую область с 22-25 августа награнд-финале конкурс-премии «КАРДО» в Ставрополе.

Регистрация для участия в соревнованиях: kardoaward.com

Фестиваль уличной культуры организован молодёжным центром «Пушкинский».

#МЦПушкинский