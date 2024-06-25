«На высоте». Студенты смоленских колледжей стали победителями на всероссийской студвесне

В середине июня в Ставрополе прошел Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов профессиональных образовательных организаций.

Более 2 000 конкурсантов из более 70 регионов России представили около 1 000 конкурсных номеров. Фестиваль прошел в рамках празднования Дня России и посвящен Году семьи в РФ и Году межнационального согласия в Ставропольском крае. Проект стал одним из массовых молодежных конкурсных мероприятий в России для студентов профессиональных образовательных организаций. Слоган фестиваля — «Студвесна. На высоте».

Студенты Смоленского строительного колледжа Максим Конев и Дарья Репьева стали лауреатами 1 степени в направлении «Медиа» в номинации «SMM и продвижение в социальных сетях».

Студентка Гагаринского многопрофильного колледжа Мария Симдянова стала лауреатом 2 степени в вокальном направлении в номинации «Авторская песня».

Студенты Смоленского педколледжа Мария Бояркина и Анна Пожилова – лауреаты 3 степени в направлении «Видео» в номинации «Документальный фильм».

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Начало лето у большинства студентов ассоциируется с сессией, это пора зачетов и экзаменов, но плох тот студент, который в свои лучшие студенческие годы не стремился узнать что-то новое и попробовать себя во всем. Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов профессиональных образовательных организаций одна из таких площадок, где студенты могут показать и раскрыть свои таланты и способности.

Приятно видеть, что среди более чем тысячи номеров показанных и продемонстрированных конкурсантами из 70 регионов России жюри выделило и отметило таланливых ребят из Смоленска. Для них это старт в жизни, возможность найти для себя в будущем дело по душе, научится чему-то новому, реализовать свои скрытые таланты.

Столько разных направлений в которых смогли показать свои способности смоленские парни и девушки, это задел для будущих поколений, есть куда стремится и о чем мечтать. Пожелаем и другим нашим талантливым ребятам успехов как на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» так и иных площадках и платформах. Хочется им сказать не стоит стесняться и бояться, всегда есть к чему стримится, вперед к новым свершениям и высотам!!!

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Участие студентов из Смоленской области в Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» является важным достижением для нашего региона. Этот фестиваль является одним из крупнейших конкурсных мероприятий в России для студентов профессиональных образовательных организаций, и участие наших студентов в нем подтверждает высокий уровень их профессионализма. Максим Конев и Дарья Репьева из Смоленского строительного колледжа заслуженно стали лауреатами 1 степени в направлении «Медиа» в номинации «SMM и продвижение в социальных сетях». Их успех свидетельствует о том, что они обладают не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками работы с социальными сетями, что является востребованным навыком в современном информационном обществе. Мария Симдянова из Гагаринского многопрофильного колледжа также заслуживает признания, став лауреатом 2 степени в вокальном направлении в номинации «Авторская песня». Ее талант и музыкальные способности поразили жюри и подтверждают высокий уровень музыкального образования в нашем регионе. Мария Бояркина и Анна Пожилова из Смоленского педколледжа достойно представили нашу область, став лауреатами 3 степени в направлении «Видео» в номинации «Документальный фильм». Их работа демонстрирует не только техническое мастерство, но и умение передать эмоции и рассказать интересную историю через видеоформат. Поздравляю всех наших студентов с заслуженными наградами на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Их успехи являются отличным примером для других студентов и подтверждают высокий уровень образования в Смоленской области. Желаю им дальнейших успехов и развития в своих профессиональных сферах.