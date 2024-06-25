﻿В Смоленске прошло заседание регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами





Открывала его заместитель председателя Общественной палаты региона Елена Войтова, которая напомнила, что штаб осуществляет свою деятельность с 2020 года, а в настоящее время вступает в фазу активной работы в связи с предстоящими выборными кампаниями. В соответствии с принятым ранее решением, общественное наблюдение в регионе осуществляется на выборах всех уровней.

«Изначально задача штаба заключалась в общественном наблюдении лишь в дни голосования. Теперь члены штаба также анализируют ход избирательных кампаний, подводят итоги выдвижения кандидатов, их регистрации и уровень активности в период избирательной кампании. С 2020 года в регионе на выборах всех уровней проводилось общественной наблюдение. Во время предстоящих выборов также на участках будут присутствовать наблюдатели (в скором времени будет объявлено об их наборе), которые пройдут соответствующее обучение», — отметила председатель Общественного регионального штаба по наблюдению за выборами Марина Проскурнина.

Она подчеркнула, что штаб – это открытая площадка и в него входят журналисты, социологи, юристы, общественники. Также в связи с нововведениями избирательного процесса в него войдут и айти-специалисты.

О нововведениях, а также о том, какие выборы пройдут в сентябре на Смоленщине, рассказал заместитель председателя избирательной комиссии Смоленской области Илья Чурынин.

По его словам, в сентябре в регионе состоятся три избирательные кампании. Одна региональная (это дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 12) и две муниципальные. Это выборы депутатов Десногорского горсовета 6 созыва и дополнительные выборы депутатов Смоленского горсовета 6 созыва по одномандатным округам № 12 и 19.

На региональных выборах голосование будет проходить в течение двух дней — 7 и 8 сентября. На муниципальных выборах – 3 дня — 6, 7 и 8 сентября. В настоящее время проходит процедура выдвижения кандидатов. На региональных выборах этот этап завершится 3 июля, на местных – 24 июля.

Что касается нововведений, то облизбирком принял решение о проведении ДЭГ (дистанционного электронного голосования) на довыборах депутата Смоленского горсовета по округам № 12 и 19.

«У наших избирателей появится возможность проголосовать, используя новые цифровые технологии и тем самым реализовать свое избирательной право», — отметил Илья Чурынин.

«Как только региональный штаб образовался в 2020 году, мы наблюдаем тенденцию снижения обращений в аппарат уполномоченного по вопросам, касающихся избирательных прав граждан, — отметил в своем выступлении начальник отдела аппарата уполномоченного по правам человека Денис Яковлев. — Жалоб на нарушения уже нет, в своих обращениях люди лишь просят подсказать, где находится избирательных участок, и как проголосовать на дому. В прошлую кампанию было примерно 4 обращения от избирателей, которые интересовались возможностью проголосовать дистанционно. ДЭГ — это очень хорошее подспорье для реализации избирательного права, не требующее дополнительных усилий. Нужен только гаджет или компьютер, то есть наличие современных технологий».

Своим мнением о внедрении в регионе ДЭГ поделился член регионального общественного штаба – директор филиала ФГБОУ ВО «НИИ «МЭИ» Александр Федулов: «Перед выборами президента филиал вуза принял участие в тренировке ДЭГ, студенты приняли активное участие в голосовании, для них это прозрачно и знакомо. По моему мнению, современные технологии защиты позволяют при ДЭГ реализовать все базовые принципы голосования (такие как анонимность, открытость, прозрачность и возможность аудита), не хуже, чем при традиционном «бумажном» голосовании. Кроме того, ДЭГ, на мой взгляд, повысит активность избирателей».

Своим мнением поделилась и Наталья Семенцова, руководитель регионального отделения Народного фронта в Смоленской области, учитель школы № 33 Смоленска: «В ходе выборов президента РФ мы не получили ни одного обращения в ОНФ от избирателей, которые бы имели какие-либо трудности или проблемы при реализации избирательного права. Было лишь одно обращение от избирателя, у которого был установлен кардиостимулятор и ему при проходе в избирательный участок, необходимо было проходить через рамки металлоискателя. Вопрос был решен. Что касается ДЭГ, то молодежь давно ждала этого нововведения. Они рады, что могут, используя цифровые технологии, сделать свой выбор».

Также Марина Проскурнина рассказала о том, что региональный штаб будет работать все 3 дня голосования в сентябре, члены штаба будут мониторить поступающие сообщения и отвечать на звонки на телефон «горячей линии». Айти-специалисты, которые будут включены в состав штаба, пройдут соответствующее обучение и смогут следить за ходом голосования.

По традиции общественные наблюдатели будут сообщать о том, как проходит голосование на участках, на своих страничках в соцсетях. По словам Марины Проскурниной за три дня голосования по выборам президента РФ наблюдатели в регионе опубликовали порядка 20 тысяч постов.

Председатель регионального штаба выразила уверенность, что и в эту кампанию общественные наблюдатели от Смоленской области будут также активны. И выборы пройдут открыто и легитимно.