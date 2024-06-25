﻿Смоленские атомщики завоевали золото в двух компетенциях чемпионата «AtomSkills-2024».





Работники станции боролись за победу в составе сборной Электроэнергетического дивизиона Росатома

21 июня в Екатеринбурге финишировал IX отраслевой чемпионат профессионального мастерства «AtomSkills-2024» — крупнейшее соревнование профессионалов Росатома. Команду Электроэнергетического дивизиона представляли 245 участников, которые соревновались в 30-ти компетенциях из 42-х, в том числе, в 2-х новых — «Управление коммуникациями. Антикризисное реагирование» и «Программная роботизация».

Работники Смоленской АЭС подтвердили высочайший уровень своего профессионализма, заняв призовые места в двух компетенциях.

Ведущий специалист Управления коммуникаций Юлия Леонова стала золотой медалисткой в компетенции «Управление коммуникациями. Антикризисное реагирование» в тандеме с экспертом — заместителем начальника Управления коммуникаций Татьяной Евсюковой.

Победу в компетенции «Электромонтаж» одержал ведущий инженер отдела технической диагностики Анатолий Груздев, экспертную поддержку которому оказывал ведущий инженер цеха вентиляции Антон Давыдов.

Также независимым экспертом на чемпионате в компетенции «Лабораторный химический анализ / Аналитический контроль» выступила инженер химического цеха Екатерина Эрзюкова.

«Победу я встретила с удивлением, не ожидала такого результата, несмотря на то, что меня постоянно поддерживали и верили в мои силы муж Дмитрий и эксперт Татьяна Евсюкова, — поделилась впечатлениями Юлия Леонова. — Пять лет работаю на Смоленской АЭС и все эти годы я «завидовала» коллегам, которые могут отправиться на чемпионат и показать себя специалистами в своих областях. Наконец-то такая возможность появилась и у меня, когда впервые в этом году появилась компетенция «Управление коммуникациями. Антикризисное реагирование». Чемпионатное движение Росатома — невероятное, заряжающее и воодушевляющее событие, которое дает возможность прокачать свои навыки, обменяться опытом с коллегами и проявить себя профессионалом».

«Одержать победу помогли в первую очередь знания и тщательная подготовка. Но не менее важны работа с эмоциями, вера в себя и настрой на успех. Также важно уметь незаурядно мыслить и находить выход из сложных ситуаций, принимая порой абсолютно нестандартные решения, — отметил Анатолий Груздев. — Я получил очень ценный опыт как в профессиональном, так и в личностном плане. Благодаря участию в чемпионате мои знания и навыки в данной области вышли на качественно новый уровень».

Команда Электроэнергетического дивизиона по итогам Чемпионата завоевала 34 медали, в том числе, 11 «золотых», побив тем самым собственный рекорд в медальном зачете.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по формированию и реализации долговременной стратегии развития и применения человеческого потенциала для достижения глобального технологического лидерства ведущих отраслей отечественной промышленности. Отраслевые чемпионаты мастерства AtomSkills являются инструментом развития профессиональной среды, способствующим обмену знаниями и опытом между представителями поколений, а также объединяющим специалистов, студентов и школьников в единую экосистему подготовки и развития рабочих и инженерных кадров в России. Внедрение новых стандартов профессионального мастерства позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС