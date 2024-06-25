﻿22 июня — День памяти и скорби





22 июня в России памятная дата — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Немецкие войска встретили упорное сопротивление всего народа и армии. Несмотря на героизм и самопожертвование советских солдат и офицеров, остановить врага в первые недели войны не удалось. Но уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.

Советский народ внес решающий вклад в дело борьбы с нацизмом, наши потери в Великой Отечественной войне огромны. За всю историю человечества ни одна страна в мире не испытывала на себе такой чудовищной тяжести как человеческих потерь, так и материальных лишений, но выдержала все тяготы и утраты. Великая Отечественная война, трагедией вошедшая почти в каждую семью, окончилась победой.

22 июня на территории России приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.





Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Еще в детстве помню бабушка рассказала о войне. Спустя годы по мере взросления, слушая воспоминания ветеранов, обучаясь сначала в школе, затем в университете – я стала больше узнавать про те далекие трагические события лета 1941 г. В каждой семье кто-то ушел на фронт и мало кто вернулся назад, почти каждую семью в России, затронули горе потери и в каждом доме чтут своих героев – каждый раз в преддверии 9 мая или 22 июня – доставая потертые фотографии рассказывая, и передавая новым поколениям о ратном подвиге их отцов и дедов, благодаря чьим жертвам, чьему подвигу – была завоёвана – спокойно жизнь сегодня

Сейчас, когда наследники тех, кто развязал самую кровопролитную и жёсткую войну вновь набирают силу, стоит не забывать какой ценой была завоёвана Великая Победа. Память о тех временах хранится в каждой семье, в каждом поколение, передается из уст в уста и нам ныне живущим стоит помнить и ценить эти факты, гордясь и приумножая былое величие наших предков, не допуская забвения не только в эти трагически дни, но и каждый день, каждый раз, когда мы открываем глаза, вспоминая кому мы обязаны миром и свободой!!!

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

22 июня 1941 года середина лета, последние звонки в школах – эта дата навечно врезалась в память поколений, и нам сегодня живущим не стоит забывать какой ценой была завоевано мирная жизнь и с чего все начиналось.

В этот день во всех городами, посёлках нашей необъятной Родины пройдут памятные и траурные мероприятия посвящённые этой трагической дате. Не останется в стороне и Смоленская область, где силами обучающихся. Активистов и ветеранов будет организовано множество митингов, возложений и памятных концертов. Эти ежегодные акции помогают напомнить ныне живущему поколению какой ценой была дарована Победа и пусть с каждым днем траурная дата все дальше и это уже история и с каждым годом ветеранов все меньше, но пока жива память, пока есть кому чтить и в каждой семье есть свой герой – все цивилизованное человечество должно помнить и ни в коем случае не допустить повторения тех ужасных дней и ночей.