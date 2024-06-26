Красивый завод с красивыми людьми

В разные годы звания «Почетный гражданин Сафоновского района» были присвоены Александру Энгельгардту – публицисту-народнику и агрохимику, автору «Писем из деревни»; Виктору Курносову – бывшему директору завода пластмасс (обоим посмертно); Валентине. Комаровой – председателю колхоза имени Урицкого; Вячеславу. Балалаеву – Главе МО «Сафоновский район»; Святославу Масютину – доктору экономических наук, заслуженному экономисту Российской Федерации; Игорю Ляхову – председателю Смоленской областной Думы.

Об одном из них, Святославе Анатольевиче Масютине, который является также профессором, заместителем генерального директора по корпоративным отношениям электротехнического концерна «Русэлпром», пойдет речь в сегодняшней публикации.

Всё начинается с детства

Жизнь этого человека является наглядным подтверждением тому, что и в маленьком городе можно реализовать большие планы.

В свои 75 лет Святослав Анатольевич активно трудится, занимается научной и преподавательской деятельностью, поддерживает одаренных людей, выступая в роли мецената. С 2005 года на протяжении 13 лет был учредителем и президентом фонда помощи одаренным детям. Кроме того, за последние 17 лет им вручено более сотни частных стипендий.

Поздравляя очередных стипендиатов, он нередко признается в том, что звание почетного гражданина Сафоновского района ему особенно дорого, ведь Сафоново – его родной город, здесь он родился и живет.

Его родители тоже не искали лучших мест для себя, для сына и дочки, ставшей учителем-филологом.

Святослав Анатольевич не случайно поддерживает юных земляков, проявивших себя в учебе, творчестве или спорте. По своему опыту он знает, что заложенные в детстве интересы и привычки остаются с нами навсегда. Как тут не вспомнить классика мировой литературы Виктора Гюго, утверждавшего: «Начала, заложенные в детстве человека, похожи на вырезанные на коре молодого дерева буквы, растущие вместе с ним, составляющие неотъемлемую часть его».

С юных лет примером для Святослава были отец и мать. Отец, Анатолий Сергеевич, – рабочий человек, обладал волевым характером и разносторонними интересами, был автором многочисленных рацпредложений. Ежедневно поднимался пораньше, чтобы успеть до работы вместе с сыном сделать зарядку. Вечерами и по праздникам в доме Масютиных часто звучала музыка (отец был музыкантом-самоучкой). Домочадцы любили читать книги, играть в шахматы и шашки, в которых преуспел глава семьи, участник и призёр соревнований не только в городе, но и в области.

Юный Святослав посещал музыкальную школу, занимался спортом. Окончив восьмой класс средней школы № 1, поступил в Сафоновский политехнический техникум. В последний год учебы вечером спешил на занятия, а ночью работал вместе с другими однокурсниками на заводе «ГМП», вставая у освободившегося токарного станка.

Становление

Отслужив срочную службу, Святослав вернулся в родной город, где шло бурное развитие заводов машиностроения, достигшее апогея в 80-е годы. Богатую производственную практику он приобрел с 1968 по 1981 год, работая на заводе «Гидрометприбор» под руководством директоров, имена которых должны остаться в истории Сафонова на долгие годы: Герман Вутто, Владислав Ждан. На этом предприятии молодой специалист прошел путь от токаря до заместителя главного инженера.

– У нас было принято в конце рабочего дня заходить к Владиславу Федоровичу, он всегда был в курсе производственного процесса, знал каждого, заботился о перспективе роста молодых кадров. Не случайно практически одновременно со мной 10 специалистов по предложению горкома КПСС были переведены на другие предприятия с формулировкой о том, что надо делиться кадрами.

Уникальным специалистом, при котором была пройдена школа производственника, Святослав Анатольевич считает главного инженера «ГМП» Александра Темпельмана. Разработанная им нормативная техническая документация служила десятилетиями, с течением времени в нее вносились лишь незначительные поправки.

Чтобы не отстать от напряженных темпов трудовых будней, соответствовать запросам современного производства, нужно было постоянно учиться. И Святослав Масютин поступает сначала во Всесоюзный заочный политехнический институт, затем получает управленческое высшее образование в Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР (аналог западных программ МВА )..

В 1981 году он был переведен на электромашиностроительный завод и был назначен начальником производства. При первой же встрече директор предприятия Николай Аникеев поставил конкретные задачи перед молодым специалистом: ему предстояло в течение трех-четырех месяцев войти в курс дела, совмещая производственную деятельность с заботой о культуре производства. Именно в ту пору появились клумбы на заводской территории, зацвели цветы, были высажены декоративные кустарники. Сменивший Аникеева на посту директора Всеволод Юреньев продолжил начатое предшественником, не жалея ни сил, ни интеллектуальных способностей. При этих руководителях были созданы красочные мозаичные панно, начато благоустройство территории, а при Святославе Масютине появились газоны, заводской музей.

Опираясь на команду профессионалов

90-е перестроечные годы, начавшиеся с провозглашения гласности и демократии, захлестнули надеждами на то, что заводами и фабриками будут владеть трудовые коллективы, им же будет доверено выбирать руководителей. В 1989 году за избрание Святослава Масютина генеральным директором отдал свои голоса почти весь коллектив электромашиностроительного завода. В этой должности он работал до 2002-го.

В настоящий момент за плечами Святослава Анатольевича 56 лет трудового стажа, 25 – преподавательского. В 1995 году он защитил кандидатскую диссертацию, в 2002-м – докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Не только учился сам, но и уделял большое внимание обучению специалистов компании. Более 15 лет он возглавлял кафедру экономики в филиале МГОУ нашего города. Элита российской науки работала на заводе, в том числе лекции читал академик РАН Абел Аганбегян, которого он считает своим наставником и учителем .

В разное время должности исполнительных директоров занимали Борис Аристов (во многом благодаря его стараниям завод выжил в период кризиса 90-х годов), Максим Кожин – представитель заводской династии, ныне исполнительный директор Ленинградского эпектромашиностроительного завода. По мнению Масютина, эти люди, как и многие другие, заслуживают уважения за свой вклад в сохранение завода.

Святослав Анатольевич с благодарностью говорит не только о наставниках из когорты руководства, но и о простых тружениках, у которых ему было чему поучиться. Ознакомившись с заводом, он подал и реализовал два рацпредложения с большим эффектом. Внедрение первого рационализаторского предложения упростило процесс изготовления мебельной фурнитуры и освободило шлифовщиков, которые трудились в три смены на 11 станках, сократило расход дефицитных шлифовальных кругов.

Старожилы электромашиностроительного завода помнят о том, что два спортивных зала появились опять же при участии Святослава Анатольевича. Корпуса, где сейчас проходят спортивные тренировки, изначально были предназначены для системы водоочистки. В рамках контроля за экологией институтом была разработана система очистки сточных вод, оказавшаяся несовершенной.

– Мы ввели электрокоагуляционную очистку, – вспоминал мой собеседник. – Большие помещения оказались невостребованными. Директором в ту пору был Всеволод Леонидович Юреньев. Он поддержал предложение разместить в новых корпусах три спортзала, один из которых был оснащен тренажерами, а также тир.

Творить добро

Культурная жизнь города Сафоново на протяжении многих лет была тесно связана с электромашиностроительным заводом, где проходили выставки художников из Смоленска и нашего родного города Сафоново, где выступали оркестр имени Дубровского, ведущие актеры Смоленского драматического театра…

2000-й год запомнился чередой юбилейных мероприятий, прошедших под эгидой «40-летию завода – 40 добрых дел». На празднование этой даты был приглашен митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл – ныне патриарх Московский и всея Руси.

– Общение с ним – бесценный дар судьбы, – при этих словах лицо моего собеседника озаряет улыбка. – Незабываемы произнесенные им на торжестве в честь 40-летия предприятия слова о том, что «это красивый завод, на котором работают красивые люди». Рассуждая о том, что делать в стране, чтобы навести порядок, владыка предложил: «Начните с себя. Наведите порядок на своем рабочем месте, у себя дома, в своем дворе»…Эти фразы я потом цитировал на лекциях для студентов, аспирантов, бизнес-элиты…

Тогда, в сентябре 2000 года, у заводской проходной была заложена зона отдыха, освященная митрополитом. Им же посажена сосна, фотографию которой владыка Кирилл получает ежегодно в день своего рождения вместе с поздравлениями заместителя генерального директора концерна «Русэлпром» Святослава Масютина от имени коллектива электромашиностроителей.

У фонтана любят собираться заводчане в обеденный перерыв. Старожилы вспоминают, как в былые времена там играл Смоленский камерный оркестр под управлением Давида Русишвили, как на этой площадке выступал народный артист России Василий Овсянников. Незыбываемы эти события и для Святослава Анатольевича.

Вручение стипендий для него – не дань моде, а постоянная забота о поддержке талантливых земляков. Трижды получала его стипендию чемпионка России среди юниоров по легкой атлетике Алина Кучеренко. Святослав Анатольевич гордится тем, что на турнире братьев Знаменских она стала серебряным призером в соревнованиях с мастерами спорта международного класса. Музыкант Илья Поляков, лингвист по образованию, сообщает о выходе его первого сингла. Список стипендиатов можно продолжать до бесконечности, рассказывая об успехах тех, кого Масютин заметил и поддержал. Александр Макаренков, наш талантливый земляк, бард, поэт, художник, писатель, также делится своими планами, достижениями.

Когда мы переходим к разговору об электромашиностроительном заводе, я понимаю, что его судьба по-прежнему волнует Святослава Анатольевича. По-другому просто не может быть, ведь это – значительная часть его собственной жизни, на которую пришлось время успехов, испытаний, потерь, поисков и находок.

Сегодня на заводе реализуются стратегии расширения рынка сбыта и технологического перевооружения. Продолжается выпуск комплектов тягового электрооборудования для большегрузных карьерных самосвалов БелАЗ. Осваиваются новые изделия. Перспективной нишей являются главные приводы для тяжёлых карьерных экскаваторов, электрические машины для привода буровых установок, канатных дорог, расширяется линейка взрывозащищенных электродвигателей.

Красивый завод с красивыми людьми с честью выдержал тяжелые времена. И разве могло быть иначе?

Татьяна ГЛЯШОВА

От редакции. На заседании регионального совета Смоленского регионального отделения Союза машиностроителей России, состоявшемся 25 июня, Святославу Масютину была вручена медаль Союза машиностроителей России «За доблестный труд» I степени.

Святослав Анатольевич в течение 17 лет возглавлял Смоленское региональное отделение Союза и был его основателем. Награду вручил член бюро правления Союза машиностроителей России, генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

Поздравляем Святослава Анатольевича с достойной оценкой его труда!

НА СНИМКАХ: Сосна, посаженная к 40-летию завода митрополитом Московским и всея Руси Кириллом (в ту пору митрополитом Смоленским и Калининградским), украшает зону отдыха электромашиностроителей

Среди творческих людей, которых поддерживал Святослав Масютин, – основатель детской художественной школы Василий Матвеевич Кириллов

Фото Владимира Зуева