﻿Смоленская АЭС: завершился XV военно-патриотический слет «Отечество»





В Десногорске состоялось торжественное закрытие военно-патриотического слета «Отечество», участниками которого стали более 80 школьников из городов-спутников атомных станций и Смоленской области. Мероприятие организовано администрацией и профсоюзом Смоленской АЭС при поддержке поискового отряда «Обелиск» и молодежной организации атомной станции.

«В этом году слет «Отечество» проходит уже 15-й раз и это говорит о том, что любовь к своей Родине в юных сердцах не иссякает, — отметил и.о. заместителя директора Смоленской АЭС по управлению персоналом Евгений Шупта. — Мы — взрослые, с честью поддерживаем начинания молодежи, ведь вы — это наше будущее, будущее нашей страны».

Особые слова благодарности он адресовал всем, кто помогал организовать и провести слет, — инструкторскому составу, молодежной организации и профсоюзу атомной станции, поисковому отряду «Обелиск».

В этом году юноши и девушки прошли настоящий курс выживания в суровых погодных условиях, когда в первые дни ливневые дожди буквально обрушились на десногорскую землю. Несмотря на сюрпризы погоды, ребята несли дежурство в наряде, заступали в караул, проходили начальную военную подготовку, учились преодолевать полосу препятствий, знакомились с азами туризма, ведения поисково-разведывательной работы, оказания первой медицинской помощи.

«Наш слет дает необходимый жизненный опыт и закаливает молодой характер, дает возможность испытать себя на стойкость, выносливость, укрепить дружбу, — подчеркнул руководитель слета Григорий Шахмуть.

В один из дней лагерь посетил боец смешанных боевых искусств (ММА) Алексей Олейник, выступающий под эгидой UFC в тяжёлом весе. Он рассказал подросткам о важности спорта и показал приемы самозащиты.

«После слета «Отечества» ребятам ничего не будет страшно, например, если останутся в лесу без компаса и спичек, не впадут в панику. Плюс здесь они по-настоящему сплотились, получили понимание о важных общечеловеческих ценностях, таких как любовь к Родине, дружба, товарищество, честь и достоинство», — отметил Алексей Олейник.

В предпоследний день команды продемонстрировали то, чему научились, на «полосе мужества». Быстрее всех к финишу пришла команда из Волгодонска. Серебряным призером стала команда из Удомли. Бронзу увезла команда из Курчатова. Более 10 участников слета показали отличные результаты в личном первенстве по стрельбе, метанию ножа, подтягиванию на перекладине, игре в командные виды спорта и других дисциплинах.

«Наша команда «Кадеты» в третий раз принимает участие в слете, и каждый раз мы учимся чему-то новому, например, в этом году изучали тактическую медицину — как оказывать помощь раненому в бою, — поделился впечатлениями трехкратный призер в личных зачетах, командир команды из Удомли Алексей Гриднев. — А еще мы нашли много новых друзей из разных городов. Уезжать совсем не хочется, будем скучать по тренировкам, нашим замечательным инструкторам и вкусной еде, приготовленной на костре».

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Управление коммуникаций Смоленской АЭС