Наш город – России частица

На торжестве в честь Дня города, состоявшемся в минувшую субботу в Центральном дворце культуры, можно было услышать слова признания в любви к родному городу, утверждение о том, что Сафоново – лучший город Земли.

Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев, поздравляя сафоновцев, напомнил о том, что мы два раза в год отмечаем праздник города: 8 апреля, в день рождения, когда ему был присвоен статус города, и в последнюю субботу июня – в этом случае День города совпадает с Днем молодежи. Два праздника объединились в один отнюдь не случайно, ведь для города 72 года – возраст расцвета. Эта традиция появилась, когда Главой муниципалитета был Вячеслав Ефимович Балалаев – почетный гражданин Сафоновского района.

Выступающие с благодарностью вспомнили о тех, кто построил Сафоново, кто работал на сафоновских шахтах, кто сегодня трудится на предприятиях, прилагая усилия для процветания своей малой Родины, а также о ветеранах Великой Отечественной войны, отстоявших мир от немецко-фашистских захватчиков, об участниках специальной военной операции, вставших на защиту мира в родной стране. Наш край – частица России, поэтому сафоновцев не обходят стороной радости и тревоги родной страны.

Приехали поздравить горожан с праздником председатель Смоленской областной Думы, почетный гражданин Сафоновского района Игорь Ляхов, заместитель председателя Правительства Смоленской области Алексей Кучумов, главный федеральный инспектор по Смоленской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Юрий Стрелецкий, депутат Смоленской областной Думы Александр Станьков, делегация государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея. Поздравили земляков с праздником не только Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев, но и председатель районного Совета депутатов Анна Захарова, Глава Сафоновского городского поселения Светлана Шаповалова, благочинный Сафоновского церковного округа иерей Сергий Чайкин.

Награды за труд

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм

в исполнении должностных обязанностей Почетной грамотой Смоленской областной Думы были награждены: Елена Бобылева – инженер Сафоновского района электрических сетей; Евгений Грибов –начальник отдела по информационным технологиям и телекоммуникациям Администрации МО «Сафоновский район»; Марина Дубровская – учитель начальных классов Дуровской средней школы; Ольга Клименкова – заместитель директора по учебно-производственной работе Сафоновского индустриально-технологического техникума.

Благодарственные письма Смоленской областной Думы были вручены Сергею Ермакову –заместителю директора по производству ООО «Завод сварочного оборудования «КаВик»; Любови Марковской – мастеру АО «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов».

Заместитель председателя Правительства Смоленской области Алексей Кучумов говорил о переменах в Сафонове и Сафоновском районе благодаря участию в федеральных, областных программах. Важные для города проблемы нередко решаются с помощью Губернатора Смоленской области Василия Анохина.

В День города Почетной грамотой Правительства Смоленской области была награждена Светлана Комкова – председатель контрольно-ревизионной комиссии МО «Сафоновский район.

Благодарственные письма Губернатора Смоленской области Алексей Кучумов вручил Ирине Азаровой – оператору машинного доения ООО «Золотая нива»; Татьяне Бордюженко – начальнику централизованной бухгалтерии муниципальных образовательных учреждений МО «Сафоновский район»; Виталию Иванькову – управляющему директору по растениеводству ООО «Русский лен»; Виктору Костылеву – инженеру ПТО филиала АО «Газпром газораспределение Смоленск» в городе Сафоново; Евгению Малютину – советнику генерального директора по науке и технологиям АО «Авангард»; Ольге Осиповой – начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления Администрации МО «Сафоновский район»; Екатерине Петровой – специалисту по кадрам Сафоновского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в исполнении должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня города Сафоново Почетной грамотой Администрации муниципального образования «Сафоновский район» награждены: Екатерина Ильина – преподаватель Сафоновской детской художественной школы имени В.М. Кириллова; Светлана Москаленко – старший менеджер Администрации Старосельского сельского поселения; Наталья Пастухова – старший экономист АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль»; Василий Сильверстов – член Общественного совета МО «Сафоновский район».

Благодарственным письмом Главы муниципального образования «Сафоновский район» отмечены: Ольга Жукова – врач-терапевт участковый центральной поликлиники Сафоновской ЦРБ; Анна Попугаева – тренер-преподаватель спортивно-оздоровительной группы по фигурному катанию на коньках физкультурно-оздоровительного комплекса «Сафоново Спорт-Арена»; Олеся Старовойтова – ведущий специалист многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению; Татьяна Шилина – учитель технологии средней школы №8.

За многолетний добросовестный труд, высокий уровень журналистского мастерства в освещении жизни города и района и в связи с 30-летним юбилеем Благодарственным письмом Главы муниципального образования «Сафоновский район» награжден коллектив телерадиостудии «Сафоново» во главе с директором Геннадием Черногорцевым.

Будущее Сафоновского района

В День города на сцену Центрального дворца культуры поднимались лучшие выпускники сафоновских школ, их поздравлял Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев.

Сертификаты на денежную премию он вручил получившим максимальную оценку по результатам государственной итоговой аттестации: Артему Боярову, ученику средней школы №1, набравшему 100 баллов по предмету «Русский язык»;

Виктории Виссарионовой – ученице средней школы №7, набравшей 100 баллов по предмету «Обществознание».

Глава района наградил медалями «За особые успехи в учении» 23 выпускников. Медали «За особые успехи в учении» второй степени и денежные премии вручены Анастасии Званцевой – выпускнице школы № 1; Ксении Кожемякиной из школы № 2; Полине Долотовой,

Карине Федоровой (обе из школы № 6); Карине Новиковой и

Анастасии Игнашенковой из школы № 7; Александре Байковой из школы № 8; Снежане Беловой из Вадинской, Анастасии Байковой – из Николо-Погореловской средних школ.

Медали «За особые успехи в учении» первой степени и денежные премии вручены: выпускникам школы № 1 Артему Боярову и Полине Власенковой; выпускникам школы № 2 Виктории Киреенко и Дмитрию Клеошкину; Михаилу Петрову из школы № 3; Дарье Десятниковой из школы № 6; выпускникам школы № 7 Виктории Виссарионовой и Анастасии Игнатовой; Егору Попову из школы № 8; выпускникам школы № 9 Никите Огурцову и Виктории Потаповой; выпускникам Барановской средней Виолетте Гончаровой и Михаилу Павлову, а также Юлии Некрашевич из Вадинской школы.

Лучшие в благоустройстве



Победители районного конкурса по благоустройству награждены Дипломами и денежными премиями: средняя школа № 4 во главе с директором Ириной Дубовой, Дом детского творчества во главе с директором Ольгой Новиковой, дом № 11 микрорайона-1. – представитель дома Валентина Ерошенкова, АО «Авангард» – представитель Владимир Головарев.

Благодарственное письмо военного комиссариата Смоленской области военный комиссар г. Сафоново Игорь Сафронов вручил Александру Цареву – Главе МО «Сафоновский район», за неоценимый вклад в дело укрепления обороноспособности Российской Федерации, помощь и поддержку военному комиссариату Смоленской области и в связи с празднованием 106-й годовщины его образования..

Председателю Смоленской областной Думы Игорю Ляхову председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный вручил почетный знак Адыгеи «Закон. Долг. Честь».



Праздничную атмосферу торжеству придало выступление на сцене Центрального дворца культуры творческих коллективов нашего города.

Татьяна ГЛЯШОВА

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