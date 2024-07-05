﻿Смоленская область присоединилась к Неделе, направленной на снижение смертности от внешних причин





К внешним причинам смерти относят все те причины, которые приводят к наступлению смертельного исхода в результате действия какого-либо фактора из вне. К таким факторам относятся физические, химические, биологические и ряд других. Смертность от внешних причин вызывает особую озабоченность общества, поскольку в большинстве случаев эти причины устранимы.

Алкоголь — это яд, который действует на все системы организма и является основной причиной смертности от внешних причин. Помимо того, что он убивает самого человека, но также ставит под угрозу окружающих. Алкоголь вызывает нарушение координации движения, нарушение контроля за поведением. Как итог, несчастные случаи самого разного характера, при этом часто гибнут люди, ни разу не употреблявшие алкоголь.

— Этиловый спирт — спутник насильственной смерти. При анализе статистических данных за 2022 и 2023 годы установлено, что при насильственной смерти, а именно смерти в результате дорожно-транспортного происшествия, железнодорожного происшествия, утопления, переохлаждения, отравления этиловым спиртом (алкоголем), окисью углерода (угарным газом) примерно в трети случаев при судебно-химическом исследовании биологических объектов от трупа обнаруживается алкоголь. Следует отметить, что в Смоленской области наблюдается положительная динамика в части снижения смертности в результате отравления этиловым спиртом (142 случая в 2022 году, 85 случаев в 2023 году), — объясняет начальник ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», главный внештатный судебно-медицинский эксперт Министерства здравоохранения Смоленской области Алексей Ляхов.

Следует отметить, что указанные внешние причины смерти актуальны не только в жаркий период года, но также и в холодное время, на что указывает наличие смерти в результате переохлаждения, а также отравление угарным газом (наиболее часто вследствие пожара), а значит, профилактику употребления алкоголя необходимо проводить круглогодично, что скажется на общем снижении количества насильственных смертей, от причин указанных выше.

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