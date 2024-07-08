Для малого и среднего бизнеса

Комитет по экономике Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области напоминает предпринимателям малого и среднего бизнеса о необходимости сдать до 10 июля налоговый отчет о полученных доходах и среднесписочной деятельности работников за 2023 год.

10 июля 2024 года ФНС обновит Единый реестр субъектов МСП https://ofd.nalog.ru/. Реестр переформируется по итогам финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей за 2023 год. Напомним, на 10 июня 2024 года на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в Едином реестре субъектов МСП численность субъектов МСП составила 1 617. Для стабильной работы и финансовой устойчивости малого бизнеса в крае в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» развернута система мер поддержки: образовательной, имущественной, финансовой, грантовой и налоговой https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacion...

Из Единого реестра МСП исключаются сведения о компаниях, которые перестали соответствовать критериям отнесения к субъектам МСП, либо не представили в налоговый орган необходимую отчетность за предыдущий календарный год.

Обязательное условие для предоставления мер государственной поддержки — наличие записи о предпринимателе в Едином реестре МСП.

Чтобы остаться после 10 июля в Едином реестре МСП необходимо представить в налоговые органы отчетность за 2023 год (сведения о среднесписочной численности работников и доходах, полученных от предпринимательской деятельности за прошедший год), а также проверить соблюдение других условий, являющихся причинами исключения из реестра.

Индивидуальные предприниматели, применяющие в 2023 году патентную систему налогообложения (https://www.nalog.gov.ru/rn14/taxation/taxes/patent/ или налог на профессиональный доход (https://www.nalog.gov.ru/rn14/taxation/princtax/) – включаются в Единый реестр МСП в автоматическом режиме. Вновь образованные в 2024 году организации и индивидуальные предприниматели – также включаются в реестр в автоматическом режиме.