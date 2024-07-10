Ромашки-милашки

8 июля в Центральном Дворце культуры состоялся мастер – класс для участников творческих коллективов по изготовлению символа праздника – ромашки. В изготовлении символа праздника приняли участие не только дети, родители, но и работники учреждения. Ромашки получились очень нежные и красивые. С этими цветками ребята вышли на улицу, чтобы поздравить жителей города с важным семейным праздником.

С радостью и удивлением встречали участников акции горожане. Сделанные своими руками ромашки, никого не смогли оставить равнодушными.



Ежегодно 8 июля в России отмечают День любви, семьи и верности. Это прекрасный праздник, который направлен на сохранение семейных ценностей. Отмечают его в День поминовения святых Петра и Февронии. Их супружеский союз олицетворяет собой настоящую любовь и супружескую верность.

У каждого праздника есть свой символ, и День семьи, любви и верности не исключение. Ромашка — простой, но в то же время удивительно красивый цветок, к тому же привычный для каждого из нас. Это очень родной, близкий и домашний символ. Кроме того, это символ лета, тепла, уюта, чистоты.

Поздравляя жителей города с праздником, даря им ромашки, участники акции сумели создать праздничное настроение себе и окружающим. Ведь День семьи, любви и верности – праздник молодой и такой теплый, чистый и светлый. Пусть взаимная любовь и верность, счастье и благополучие придут в каждый дом!

По информации ЦДК