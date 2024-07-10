﻿На Смоленской АЭС прошла эстафета огнеборцев



Участники продемонстрировали грамотное владение первичными средствами пожаротушения

На площадке специальной пожарно-спасательной части №1 состоялись ежегодные соревнования добровольных пожарных формирований. За звание лучших дружин боролись 9 женских и 17 мужских команд, более 130 сотрудников, – представители подразделений Смоленской АЭС, ООО «Смоленская АЭС-Сервис», филиалов АО «Атомэнергоремонт» и «Атомтранс».

Приветствуя команды, первый заместитель главного инженера Смоленской АЭС Вадим Скирда пожелал успешного преодоления соревновательных этапов с обязательным соблюдением всех правил безопасности.

Состязания состояли из пяти этапов, которые участники преодолевали в формате эстафеты. Первый — это условная стена, высота которой составляет 2 метра. Мужчины ее перепрыгивали, а женщины обегали вокруг. Следующий участник должен был как можно быстрее облачиться в пожарное обмундирование. На третьем этапе огнеборец ручным огнетушителем тушил горящую в железной емкости жидкость. Завершающие два этапа — бег со скатанным пожарным рукавом по буму, подключение его к пожарному разветвлению и попадание в мишень струей воды до срабатывания световой сигнализации.

Главные критерии прохождения пожарной эстафеты – скорость, правильное выполнение всех заданий. За ходом соревнований четко следили судьи — сотрудники СПСЧ №1 и МЧС.

Практически все дружины продемонстрировали грамотное владение первичными средствами пожаротушения, отличный уровень физической подготовки и показали слаженную командную работу.

Быстрее всех с заданиями эстафеты среди женщин справилась команда «САЭР» (Смоленскатомэнергоремонт), 2 место — у команды Смоленской АЭС «Безопасность», на 3 месте — команда «САЭР-СО» (Смоленскатомэнергоремонт).

Среди мужчин лидировала команда «ЦВ-1» (цех вентиляции САЭС), серебро досталось команде Смоленской АЭС «Безопасность», бронза — команде «Атомтранс».

Екатерина Тюрина (цех обеспечивающих систем) показала лучшее время тушения огня – 2,56 секунды. Александр Селянин («САЭР») в очередной раз лидировал среди мужчин со временем 4,01 секунды.

Для женской команды «САЭР» это уже третье золото в соревнованиях добровольных пожарных формирований, как отмечает капитан команды Ольга Иванова, победить помогли командный дух и постоянные тренировки.

«В прошлом году мы пришли к финишу вторыми, это мотивировало нас совершенствовать свои навыки, мы усиленно тренировались, несмотря на то, что собраться из разных смен было сложно, и вот отличный итог — первое место! — отметил капитан команды «ЦВ-1» Александр Гришаев. — Сегодня нас поддерживали наши семьи, руководители, мы ощущали эту поддержку, старались выложиться максимально, пройти все этапы без ошибок, у нас все получилось!»

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание обеспечению приоритета сохранения жизни и здоровья работников. Эта деятельность включает в себя снижение травматизма, несчастных случаев на производстве, разработку и реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, повышению безопасности на рабочих местах. Росатом и его предприятия также занимают позицию признания здоровья как высшего национального приоритета государства и принимают активное участие в работе по этому направлению

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.