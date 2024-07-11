Персонал Смоленской АЭС подтвердил готовность к противоаварийным действиям в ходе плановой тренировки

На Смоленской АЭС (г. Десногорск Смоленской обл.) прошла плановая противоаварийная тренировка с отработкой действий персонала по ликвидации последствий условной нештатной ситуации с разворачиванием противоаварийной мобильной техники.

В тренировке приняли участие представители комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (КЧС ПБ), оперативный персонал подразделений атомной станции, экспертные группы.

Одной из основных задач тренировки стала проверка готовности персонала атомной станции к управлению и локализации последствий условной нештатной ситуации, отработка навыков разворачивания и применения мобильной противоаварийной техники. Также отрабатывались вопросы взаимодействия между всеми участниками аварийного реагирования с использованием различных каналов связи и передачи данных.

«Противоаварийная тренировка подтвердила готовность персонала и технические возможности мобильной техники поддерживать энергоблоки Смоленской АЭС в безопасном состоянии в условиях природных и техногенных чрезвычайных ситуаций,» — прокомментировал итоги учения и.о. заместителя директора по противоаварийной готовности Сергей Кузьмин.

Во время тренировки энергоблоки Смоленской АЭС работали в штатном режиме.

Подобные тренировки практикуются на АЭС России ежегодно. Во время таких мероприятий совершенствуются профессиональные навыки и действия персонала, а также проверяется рабочая готовность специализированной техники и резервных дизельных электростанций. Практические учения являются важнейшим элементом безопасности российских АЭС, это часть культуры безопасного производства, которая практикуется на всех атомных станциях страны и является гарантией их бесперебойной работы и высокой безопасности.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС