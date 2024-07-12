В Смоленской области увеличили выплату для контрактников до 700 тысяч рублей

По решению Губернатора Василия Анохина в Смоленской области увеличена единовременная выплата для граждан заключивших контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации. Теперь она составляет 700 тысяч рублей.

Выплата распространяется на заключивших контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации граждан, пребывающих в запасе, иностранных граждан, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, военнослужащих, проходивших военную службу по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации. Всего на территории региона установлено 43 дополнительных меры социальной поддержки, из них: денежных выплат — 16, для членов семей участников СВО – 17 дополнительных мер социальной поддержки.

Справочно: по вопросам заключения контракта о прохождении военной службы можно обратиться в пункт отбора граждан на военную службу по контракту по адресу: г. Смоленск, ул. М. Жукова, 12/2. Телефоны для связи: 8(4812) 68-71-45,22-15-22.