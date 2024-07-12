Многополярный мир сегодня стал реальностью, заявил президент России Владимир Путин

«Многополярный мир стал реальностью. Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Укрепляются новые центры силы и экономического роста», — сказал российский лидер.

Россия выступает против попыток Запада вмешиваться в дела суверенных государств и сталкивать страны для собственной выгоды. И этой логики международных отношений начинают придерживаться все больше и больше государств. Схожие позиции разделяют практически все страны Глобального Юга.

Каким образом, на ваш взгляд, формирование многополярного мира повлияет на развитие российских регионов? По каким направлениям следует расширять сотрудничество со странами «глобального Юга? Что принесет России более справедливое мироустройство? Какую роль в становлении многополярности играет СВО?

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Филиалы национального центра «Россия», который станет продолжением одноименной выставки-форума, будут создаваться в регионах, сообщил президент Владимир Путин.

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Это очень важно. Филиалы будут пользоваться не меньшим успехом, чем выставка на ВДНХ

Это важно для того, чтобы жители лучше понимали значение своего региона, гордились им

Это станет одной из форм патриотического воспитания молодежи

Существующих выставок достаточно для презентации регионов

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Область интересов: политология, международные отношения, зелёная экономика, юриспруденция.

После окончания «холодной войны» страны Запада во главе с США стали открыто продвигать концепцию однополярного мира, что нашло отражение в идеях философа Фрэнсиса Фукуямы, связанного с «концом истории». Предполагалось, что поражение коммунистической системы на пространстве бывшего СССР, в Восточной Европе, в развивающихся странах приведёт к господству либерализма западного типа, где США будет играть роль мирового гегемона. Это ярко проявилось в 1999 году во время бомбёжек Югославии, в 2001 году во время операции в Афганистане и в 2003 году во время оккупации Ирака. В это время могущество США достигло своего пика. Россия сосредотачивалась после развала СССР и приводила в порядок свою экономику, а Китай пока не набрал достаточный уровень мощи экономики.

Однако философ Сэмюэл Хантингтон уже в 1996 году опубликовал трактат «Столкновение цивилизаций», в котором ниспроверг идею господства Запада. К настоящему времени очевидно, что доминирование Запада подошло к концу. Доля стран БРИКС в мировом ВВП обходит долю стран «Большой семёрки», а доля доллара в мировых расчётах неуклонно сокращается. Страны Запада уже не могут мобилизовать страны глобального Юга для поддержки своих политических идей, что особенно ярко проявилось во время конференции в Бюргенштоке, на которую большая часть развивающихся стран не приехала, несмотря на все увещевания Запада, а те что приехали, либо не подписали итоговое коммюнике, либо отозвали свои подписи, либо говорили о том, что без участия России мирный процесс невозможен. Строго в фарватере США следует небольшое число стран глобального Юга, это проявляется и в в ходе голосований Генеральной ассамблеи ООН. Эти и многие другие признаки говорят о конце однополярного миропорядка.

Ещё в декабре 1999 года президент России Борис Ельцин в ходе визита в Китай резко осудил попытку президента США Билла Клинтона «надавить на Россию»: «Он, видимо, на секунду забыл, что такое Россия, что Россия владеет полным арсеналом ядерного оружия. Пусть он не забывается, в каком мире он живет». По словам Бориса Ельцина, американский президент «решил поиграть мускулами». Обращаясь к журналистам, Ельцин заметил: «Хочу сказать через вас Клинтону: не было и не будет, чтобы он один диктовал всему миру, как жить. Многополярный мир — вот основа всего. То есть так, как мы договорились с председателем КНР Цзян Цзэминем — мы будем диктовать миру, а не он один».

В феврале 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Путин отметил, что «однополярный мир — это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри… Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна… Сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации… Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Судите сами: войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало… И людей в этих конфликтах гибнет не меньше, а даже больше, чем раньше – значительно больше, значительно больше!.. Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах, военной силы, силы, ввергающей мир в пучину следующих один за другим конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение ни одного из них. Становится невозможным и их политическое решение…Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да, по сути, чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере – и навязывается другим государствам. Ну кому это понравится? Кому это понравится? В международных делах все чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре».

Россия показала, что не готова мириться с идеей однополярного мира. Это стало очевидно в 2008 году, когда президент России Дмитрий Медведев объявил о вводе войск в Южную Осетию с целью её защиты, а впоследствии объявил о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Ещё больше данная тенденция проявилась в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией и в 2022 году, когда началась специальная военная операция по защите Донбасса.

Более справедливое мироустройство должно расширить возможности России для экономического и культурного сотрудничества с новыми центрами глобального Юга. В конечном итоге новое глобальное мироустройство должно привести к созданию новой архитектуры безопасности, мирному сосуществованию суверенных государств на нашей планете, отторжению гегемонизма и империализма, уважению прав человека и прав народов, к прочным гарантиям безопасности для всех государств и к формированию устойчивого миропорядка на основании международного права. Тем самым станет возможным решение глобальных экологических проблем, проблемы бедности, проблемы роста военной напряжённости на планете. Но этот процесс оформления многополярного мира и справедливого мироустройства займёт немало времени.

Для российских регионов в связи с этим появятся новые возможности. Вместе с тем, экономика регионов должна быть готова к адаптации в связи с перестройкой логистики, торговых потоков, изменению приоритетов в сфере производства. Например, Смоленская область должна быть готова к перестройке логистики с Запада на Восток при сохранении полноценного сотрудничества с Республикой Беларусь, готова к изменению мирового рынка торговли бриллиантами и западным санкциям, что актуально для завода «Кристалл», к производству новых видов автокомпонентов в связи с переориентации российского производства на отечественные комплектующие. При условии эффективной адаптации региональных экономик региональное производство окажется в выигрыше — импортозмаещение приведёт к росту отечественного производства, а надежда на то, что своё производство, всё можно купить за границей, питаемая нашими неолибералами во главе с Егором Гайдаром в 1990-е, окончательно становится мыльным пузырём. И это прозрение, будем надеяться, лишь улучшит позиции отечественного промышленного производства и сельского хозяйства.