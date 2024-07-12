Мотивированы на успех

Семен Дёгрик, управляющий директор ООО «Золотая нива». 11 лет назад он начинал в компании с должности начальника кормоцеха, впоследствии работал главным зоотехником, главным технологом, управляющим фермой. В 2019 году при подведении итогов работы агропромышленного комплекса региона был признан победителем в номинации «Перспективные молодые кадры АПК Смоленщины». За это время получил второе высшее образование, окончив Смоленскую сельскохозяйственную академию по специальности «зоотехния». С января 2024 года назначен управляющим директором
За 16 лет деятельности агропредприятие «Золотая нива», созданное на территории Пушкинского сельского поселения, прославилось своими достижениями не только в Смоленской области, но и в Российской Федерации. В рейтинге «Союзмолоко» оно входит в десятку самых высокоэффективных хозяйств агропромышленного комплекса России.
О том, за счет чего коллектив удерживает позиции лидера, какие планы намечает на ближайшее время и на перспективу, наш корреспондент беседует с управляющим директором компании Семеном ДЁГРИКОМ.
– Семен Александрович, какие составляющие, на Ваш взгляд, определяют успех сельскохозяйственного предприятия?
– Большое значение имеет генетический потенциал стада, что позволяет добиваться высоких надоев. Командой профессионалов компании разработана четкая схема селекционной работы, которая позволяет улучшать маточное поголовье от поколения к поколению.
Немаловажная роль отводится выращиванию молодняка и его сохранности. А при заготовке кормов уделяем внимание их качеству, помня о том, что молоко у коровы на языке.
В течение сезона скашиваем многолетние травы три-четыре раза, чтобы сохранить протеин, необходимый для полноценного питания животных. На одну условную голову крупного рогатого скота сейчас приходится 25-30 килограммов кукурузного силоса и 15 килограммов сенажа. Рацион высокопродуктивной коровы примерно на 60% состоит из кормов собственного производства, что является показателем их высокого качества. Это позволяет выдержать низкую выбраковку, поддерживать здоровье животных в хорошем состоянии.
Результат слаженной работы коллектива отражается на показателях: если в минувшем году от фуражной коровы было получено в среднем 11 700 литров молока, то в этом году планируем достичь 12 тысяч литров.
Немало для успешного развития делает тщательно подобранная команда профессионалов, включающая заместителя директора Василия Харина, главного технолога Екатерину Сидорову, главного зоотехника-селекционера Надежду Харитонову, главного зоотехника Александра Гаврилова, агронома Андрея Журавлева, а также каждого добросовестного труженика, занятого на своем рабочем месте.
– Поскольку ежегодно в хозяйстве растет поголовье животных, им требуются новые скотные дворы, необходимо увеличивать площадь посевов, заготавливать больше кормов. Все это подразумевает увеличение штата работающих,строительство новых сооружений, приобретение техники…
–Компания «Золотая Нива» в 2024–2026 годах реализует масштабный инвестиционный проект на территории Сафоновского и Дорогобужского районов по расширению действующего молочного комплекса до пяти тысяч дойных коров и по строительству специализированной площадки для выращивания молодняка молочной породы на 5467 голов. В Сафоновском районе будет размещаться фуражный скот и молодняк в возрасте до двух месяцев. В соседнем Дорогобужском районе построим производственные помещения для доращивания животных. Реализация нового проекта позволит выйти на более высокий уровень производства молока.
В связи с увеличением поголовья коров планируем приобрести новый доильный зал на 90 мест. Напомню, что действующая сейчас доильная карусель рассчитана на 40 мест.
В минувшем году на базе «Золотой нивы» в Пушкинском сельском поселении были построены дополнительный скотный двор для 600 нетелей и дополнительные силосные траншеи для хранения кормов .
Ежесуточно отгружаем для переработки на молочные комбинаты Смоленской, Брянской и Тульской областей свыше 80 тонн молока.
Агропредприятие является племрепродуктором. Реализация нетелей – одна из статей дохода. Продаем бычков в возрасте двух-трех недель на откормочные площадки. С начала года продали 200 голов племенного крупного рогатого скота, заключили контракт на реализацию еще 100 голов.
Заботимся и о пополнении кормовой базы. Ежегодно увеличиваем площадь посевов за счет введения залежных земель. За последние годы ввели в эксплуатацию более 300 гектаров. Этой весной под кукурузу на силос занято 1400 гектаров, под озимую пшеницу – 300, тритикале – 90, под многолетние травы – 2100 гектаров.
Кукурузу нынешней весной посеяли в сжатые сроки¸ в течение 20 дней. Сейчас заканчиваем второй укос многолетних трав. Во время первого укоса заготовили около восьми тысяч тонн кормов. Урожайность составила 7,5 тонны с гектара.
Планируем в этом году приобрести силосный комбайн, косы для уборки сенажа, пресс для уборки соломы.К сожалению, закупочные цены на сырье уже не первый год остаются неизменными, в то время как техника подорожала в два раза. Это создает трудности в работе сельскохозяйственного предприятия, которому требуются значительные средства на развитие, обновление техники, закупку запчастей, удобрений и т. д.
Сейчас в коллективе работает 180 человек. Под новую ферму в связи с реализацией нового проекта в Сафоновском и Дорогобужском районах будет создано 150 новых рабочих мест.
Доставка сотрудников, проживающих в Дорогобужском, Ярцевском, Сафоновском районах, осуществляется транспортом предприятия. Для иногородних специалистов предоставляется жилье в Сафонове. При трудоустройстве принятым работникам гарантирована стабильная достойная заработная плата.
– В День города на Пушкинском сельском подворье можно было купить козий и овечий сыры, другую молочную продукцию местного производства. Разведение коз и овец – это новое направление деятельности агропредприятия? Расскажите об этом подробнее.
– На территории Пушкинского сельского поселения создано ООО «Гончаровское» по разведению мелкого рогатого скота: коз породы заанинская , овец породы лакон. Сейчас там насчитывается около 700 голов мелкого рогатого скота. Реализуем козье молоко, сыры собственного производства в Смоленской и Московской областях. Это направление намерены развивать и в дальнейшем.
– «Золотая нива» с самого основания заявила о себе как о компании, пришедшей на землю Смоленщины всерьез и надолго. Вы дарите подарки ребятам Пушкинской школы, ремонтируете обелиск в центре Пушкина, восстанавливаете старую школу, которую могла постигнуть судьба заброшенного строения…
– И поддерживаем участников специальной военной операции, так как нам небезразлична судьба нашей страны и соотечественников. Для работников компании, сражающихся на херсонском направлении, закупали тепловизоры. Поддерживаем бойцов, воюющих на мариупольском направлении. Купили для них две машины (УАЗ Патриот и УАЗ Буханку), а также запчасти на технику, продовольствие. Оказана помощь на сумме порядка трех миллионов рублей.
Нужды и заботы страны – это наши заботы. По мере возможностей стараемся поддержать сельских ребят, восстанавливаем здание бывшей школы, вносим посильный вклад в преобразование Нечерноземной зоны России, обеспечивая рынок отечественной продукцией животноводства.
Татьяна ГЛЯШОВА
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