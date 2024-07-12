Мотивированы на успех

Семен Дёгрик, управляющий директор ООО «Золотая нива». 11 лет назад он начинал в компании с должности начальника кормоцеха, впоследствии работал главным зоотехником, главным технологом, управляющим фермой. В 2019 году при подведении итогов работы агропромышленного комплекса региона был признан победителем в номинации «Перспективные молодые кадры АПК Смоленщины». За это время получил второе высшее образование, окончив Смоленскую сельскохозяйственную академию по специальности «зоотехния». С января 2024 года назначен управляющим директором

За 16 лет деятельности агропредприятие «Золотая нива», созданное на территории Пушкинского сельского поселения, прославилось своими достижениями не только в Смоленской области, но и в Российской Федерации. В рейтинге «Союзмолоко» оно входит в десятку самых высокоэффективных хозяйств агропромышленного комплекса России.

О том, за счет чего коллектив удерживает позиции лидера, какие планы намечает на ближайшее время и на перспективу, наш корреспондент беседует с управляющим директором компании Семеном ДЁГРИКОМ.

– Семен Александрович, какие составляющие, на Ваш взгляд, определяют успех сельскохозяйственного предприятия?

– Большое значение имеет генетический потенциал стада, что позволяет добиваться высоких надоев. Командой профессионалов компании разработана четкая схема селекционной работы, которая позволяет улучшать маточное поголовье от поколения к поколению.

Сестры Гарасенко – в числе передовых операторов машинного доения

Немаловажная роль отводится выращиванию молодняка и его сохранности. А при заготовке кормов уделяем внимание их качеству, помня о том, что молоко у коровы на языке.

В течение сезона скашиваем многолетние травы три-четыре раза, чтобы сохранить протеин, необходимый для полноценного питания животных. На одну условную голову крупного рогатого скота сейчас приходится 25-30 килограммов кукурузного силоса и 15 килограммов сенажа. Рацион высокопродуктивной коровы примерно на 60% состоит из кормов собственного производства, что является показателем их высокого качества. Это позволяет выдержать низкую выбраковку, поддерживать здоровье животных в хорошем состоянии.

Результат слаженной работы коллектива отражается на показателях: если в минувшем году от фуражной коровы было получено в среднем 11 700 литров молока, то в этом году планируем достичь 12 тысяч литров.

Главный зоотехник Александр Гаврилов неустанно заботится о здоровье животных, их полноценном кормлении

Немало для успешного развития делает тщательно подобранная команда профессионалов, включающая заместителя директора Василия Харина, главного технолога Екатерину Сидорову, главного зоотехника-селекционера Надежду Харитонову, главного зоотехника Александра Гаврилова, агронома Андрея Журавлева, а также каждого добросовестного труженика, занятого на своем рабочем месте.

– Поскольку ежегодно в хозяйстве растет поголовье животных, им требуются новые скотные дворы, необходимо увеличивать площадь посевов, заготавливать больше кормов. Все это подразумевает увеличение штата работающих,строительство новых сооружений, приобретение техники…





















Для главного технолога Екатерины Сидоровой и лаборанта Ирины Беляковой нет мелочей в производстве качественного молока

–Компания «Золотая Нива» в 2024–2026 годах реализует масштабный инвестиционный проект на территории Сафоновского и Дорогобужского районов по расширению действующего молочного комплекса до пяти тысяч дойных коров и по строительству специализированной площадки для выращивания молодняка молочной породы на 5467 голов. В Сафоновском районе будет размещаться фуражный скот и молодняк в возрасте до двух месяцев. В соседнем Дорогобужском районе построим производственные помещения для доращивания животных. Реализация нового проекта позволит выйти на более высокий уровень производства молока.









Сельскохозяйственные помещения после зимовки в «Золотой ниве» моют даже снаружи. О культуре производства и требованиях гигиены там помнят всегда

В связи с увеличением поголовья коров планируем приобрести новый доильный зал на 90 мест. Напомню, что действующая сейчас доильная карусель рассчитана на 40 мест.

В минувшем году на базе «Золотой нивы» в Пушкинском сельском поселении были построены дополнительный скотный двор для 600 нетелей и дополнительные силосные траншеи для хранения кормов .

Ежесуточно отгружаем для переработки на молочные комбинаты Смоленской, Брянской и Тульской областей свыше 80 тонн молока.

Агропредприятие является племрепродуктором. Реализация нетелей – одна из статей дохода. Продаем бычков в возрасте двух-трех недель на откормочные площадки. С начала года продали 200 голов племенного крупного рогатого скота, заключили контракт на реализацию еще 100 голов.

Заботимся и о пополнении кормовой базы. Ежегодно увеличиваем площадь посевов за счет введения залежных земель. За последние годы ввели в эксплуатацию более 300 гектаров. Этой весной под кукурузу на силос занято 1400 гектаров, под озимую пшеницу – 300, тритикале – 90, под многолетние травы – 2100 гектаров.

Кукурузу нынешней весной посеяли в сжатые сроки¸ в течение 20 дней. Сейчас заканчиваем второй укос многолетних трав. Во время первого укоса заготовили около восьми тысяч тонн кормов. Урожайность составила 7,5 тонны с гектара.

Планируем в этом году приобрести силосный комбайн, косы для уборки сенажа, пресс для уборки соломы.К сожалению, закупочные цены на сырье уже не первый год остаются неизменными, в то время как техника подорожала в два раза. Это создает трудности в работе сельскохозяйственного предприятия, которому требуются значительные средства на развитие, обновление техники, закупку запчастей, удобрений и т. д.

Сейчас в коллективе работает 180 человек. Под новую ферму в связи с реализацией нового проекта в Сафоновском и Дорогобужском районах будет создано 150 новых рабочих мест.

Доставка сотрудников, проживающих в Дорогобужском, Ярцевском, Сафоновском районах, осуществляется транспортом предприятия. Для иногородних специалистов предоставляется жилье в Сафонове. При трудоустройстве принятым работникам гарантирована стабильная достойная заработная плата.

– В День города на Пушкинском сельском подворье можно было купить козий и овечий сыры, другую молочную продукцию местного производства. Разведение коз и овец – это новое направление деятельности агропредприятия? Расскажите об этом подробнее.

– На территории Пушкинского сельского поселения создано ООО «Гончаровское» по разведению мелкого рогатого скота: коз породы заанинская , овец породы лакон. Сейчас там насчитывается около 700 голов мелкого рогатого скота. Реализуем козье молоко, сыры собственного производства в Смоленской и Московской областях. Это направление намерены развивать и в дальнейшем.

– «Золотая нива» с самого основания заявила о себе как о компании, пришедшей на землю Смоленщины всерьез и надолго. Вы дарите подарки ребятам Пушкинской школы, ремонтируете обелиск в центре Пушкина, восстанавливаете старую школу, которую могла постигнуть судьба заброшенного строения…

– И поддерживаем участников специальной военной операции, так как нам небезразлична судьба нашей страны и соотечественников. Для работников компании, сражающихся на херсонском направлении, закупали тепловизоры. Поддерживаем бойцов, воюющих на мариупольском направлении. Купили для них две машины (УАЗ Патриот и УАЗ Буханку), а также запчасти на технику, продовольствие. Оказана помощь на сумме порядка трех миллионов рублей.

Нужды и заботы страны – это наши заботы. По мере возможностей стараемся поддержать сельских ребят, восстанавливаем здание бывшей школы, вносим посильный вклад в преобразование Нечерноземной зоны России, обеспечивая рынок отечественной продукцией животноводства.

Татьяна ГЛЯШОВА

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