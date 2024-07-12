﻿В Смоленске наградили участников всероссийской акции «Крепка семья – сильна Россия»





Детские улыбки, теплые слова и яркое солнце – в День семьи, любви и верности в Смоленске наградили победителей всероссийской акции «Крепка семья – сильна Россия». Она проходила в рамках проекта партии «Единая Россия» «Мир возможностей». Участниками стали детские сады Смоленска и области – их маленькие воспитанники вместе с родителями.



«Хочется сказать, что вы – удивительные. Всей областью приняли участие в таком масштабном конкурсе. Дорогие воспитатели, родители, руководители образовательных учреждений, я очень рад, что наш президент, наше правительство уделяет особое внимание семейным ценностям, формированию семейных программ. Вы те, кто сохраняет семейные традиции, спасибо за ваш труд», — поприветствовал гостей региональный координатор проекта «Мир возможностей», депутат областной Думы Михаил Леоненков.



Он также отметила, что Смоленщина стала лидером конкурса по количеству участников на федеральном уровне, уступив одну позицию Пермскому краю.



Федеральная конкурсная комиссия определила 25 учреждений – победителей по России — одним из них стал «Детский сад №11» города Смоленска.



Воспитателей и семьи поздравил депутат Смоленской областной Думы Николай Шумейко: «Семейные ценности – это самое важное в любом обществе, поддержка близких и родных людей позволяет добиваться любых целей и успехов».



Воспитатели вместе с семьями своих воспитанников соревновались в творческом подходе – делали коллаж «Сила моей семьи» и даже разрабатывали свой уникальный семейный герб.



По итогам региональная конкурсная комиссия наградила Дипломами 19 дошкольных учреждений из Смоленска, Сафонова, Гагаринского и Смоленского районов, 13 семей получили призы за свои творческие работы, еще 11 семей получили Дипломы-лидера.



За сотрудничество и помощь, а также высокие организаторские навыки во время проведения регионального этапа всероссийской акции «Крепка семья — сильна Россия», наградили также педагогов детских садов.



Свой успех в конкурсе семьи объясняют одним – поддержкой в любых начинаниях друг друга, именно так строится счастливая и гармоничная семья.



Напомним, что обеспечение благополучия семей — одна из национальных задач, поставленных президентом в Год семьи. Она также отражена в Народной программе «Единой России».



Фото «Единой России».

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

2024 г. по поручению Президента Российской Федерации был объявлен годом Семьи, в нашей стране есть специальный праздник в народе называемый неофициально называемый Ромашки или официально День семьи, любви и верности.</p><p>В это день на улицах и площадях можно увидеть детей и их родителей. Этой еще один прекрасный повод побыть со свой семьей и подарить свое тепло и любовь близким. Сейчас, когда общество не стремится развивать семейные ценности, как никогда обходимо акцентировать внимание подрастающего поколения на этих жизненных ориентирах. Ведь в семье закладываются основы будущей личности, в ней прививаются истинные ценности, на примере родителей ребенок учится встроит взаимоотношения с миром. И от того каким будет вклад родителей в развитие ребенка зависит его будущее, зависит будущее региона и страны. Ведь как сказано в основном законе Российской Федерации необходимо защищать отцовство, материнство и детство, строить свои отношения на основе любви и верности.

Понажев Юрий Олегович

Смоленская область

Область интересов: политология, международные отношения, зелёная экономика, юриспруденция.

Партийный проект «Единой России» «Мир возможностей» является одним из ключевых партийных проектов, в его реализацию включены уже 66 регионов. Концепция проекта связана с необходимостью защиты российских традиционных духовно-нравственных ценностей и поддержки позитивной социальной активности среди молодёжи, детей и взрослых. В рамках проекта участники получают возможности для самореализации через участие в различных программах и мероприятиях, одним из которых стала всероссийская акция «Крепка семья — сильна Россия». Старт проекту «Мир возможностей» был дан в марте 2022 года; координатором проекта стал Генеральный директор АНО «Центр поддержки общественных проектов «Сделаем вместе» Роман Геннадьевич Романов. В рамках проекта предполагалось вовлечь семьи во главе с родителями школьников и дошкольников в конкурсы, акции и развивающие проекты, направленные на усиление воспитательной работы в молодежной среде. Работа партийного проекта во многом построена на многолетнем опыте сотрудничества партии с движением «Сделаем вместе», в рамках которого проведено большое число мероприятий с участием школьников и родителей по различным направлениям.

Организатором Всероссийской акции «Крепка семья — сильна Россия» является именно АНО «Сделаем вместе» при поддержке издательства «Просвещение — Союз», выпускающего учебно-методическую и развивающую литературу для начальной школы и дошкольников. В регионах акция проводится при поддержке штабов партийного проекта «Мир возможностей». «Крепка семья — сильна Россия» является достаточно масштабной акцией, проводившейся в течение более полугода и вовлёкшая в участие дошкольные образовательные организации, назначившие своих кураторов (координаторов) для участия в акции, семьи воспитанников детских садов, партийные структуры «Единой России», некоммерческий сектор и спонсоров. В рамках акции проводились образовательные, творческие модули, включающие в частности конкурса рисунков и стихов. Одной из задач акции являлось улучшение коммуникации с семьями воспитанников в целях улучшения организации дошкольного образования, обеспечивающего гармоничное развитие детей. В конкурсных мероприятиях акции отметилось более 1100 участников из 61 региона нашей страны.

В условиях такой значительной конкуренции Детский сад №11 г. Смоленска вошёл в число победителей федерального этапа, с чем хотелось бы поздравить коллектив работников учреждения, воспитанников и их родителей — это отличный результат мотивирующий на дальнейшую творческую активность и участие в новых проектах. Думаю, что организаторы федерального уровня не могли не отметить идею разработки уникального семейного герба и оригинальную творческую идею коллажа «Сила моей семьи». Радует, что на региональном уровне «Единая Россия» отметила большое число работ и проектов из различных образовательных организаций, а также оценила усилия большого числа педагогов и воспитателей детских садов. С учётом этого, а также того обстоятельства, что Смоленщина стала одним из лидером конкурса по количеству участников на федеральном уровне, смоленский штаб проекта показал один из лучших результатов по организации проекта в целом по стране.

Полагаю, что Смоленская область могла бы и в дальнейшем принимать активное участие и в других проектах АНО «Сделаем вместе», таких как «Я — гражданин России», «Финансовая безопасность в цифровом мире», «Традиции здорового питания». Надеюсь, что смоленское региональное отделение «Единой России» подключится к реализации тех федеральных партийных проектов, в которых оно пока не участвует — например, к проекту «Зелёная экономика», в котором участвует уже 77 субъектов федерации.