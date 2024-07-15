Жители Сафоновского района получат единую квитанцию за услуги ЖКХ от АтомЭнергоСбыта

С 1 июля 2024 года филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск формирует единый платежный документ за услуги ЖКХ для жителей Сафоновского района. Для удобства жителей несколько платежных документов за жилищно-коммунальные услуги объединены в единую квитанцию.

Первые счета за и

юль сафоновцам будут доставлены в начале августа 2024 года.

В квитанцию входит плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, холодное водоснабжение на поение животных, полив, хознужды, водоотведение, содержание и ремонт, ОДН по электроэнергии, холодному, горячему водоснабжению и стокам, взносы на капитальный ремонт МКД.



Квитанция содержит сведения о ресурсоснабжающих организациях (реквизиты, график работы) и информацию по начислениям, задолженностям и переплатам по всем видам потребленных ресурсов и услуг. Кроме того, квитанция содержит данные по каждому лицевому счету(объем потребленных ресурсов, количество собственников и зарегистрированных в жилом помещении, характеристики жилого помещения), нормативы и тарифы, показания приборов учета. Сведения о взносах в Фонд капитального ремонта (ФКР) размещены отдельным блоком и помимо данных о начислениях, пени, задолженности/переплате, содержат сведения об общей сумме оплаченных взносов и потраченной сумме на капитальный ремонт дома.



Жители региона имеют возможность получать единый платежный документ в электронном виде — по электронной почте, в личном кабинете, в мобильном приложении АтомЭнергоСбыта. Электронная квитанция – полный аналог бумажной, она имеет такую же юридическую силу.



Оплатить единый платежный документ АтомЭнергоСбыта БЕЗ КОМИССИИ можно любым удобным способом.

Поступившие от жителей платежи будут направлены на счета поставщиков услуг, в соответствии с объемами поставленных ресурсов и оказанных услуг.

Обращаем внимание, что плата за все жилищно-коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.