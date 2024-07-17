﻿Смоленская область присоединилась к Неделе сохранения здоровья головного мозга





Ишемический инсульт — патология, которая развивается из-за острого нарушения кровотока в головном мозге. Кровь непрерывно доставляет к тканям кислород, а также питательные вещества — они необходимы для нормальной работы клеток. Если кровь не поступает к клеткам, те начинают погибать. К ишемическому инсульту чаще всего приводят сердечно-сосудистые заболевания, которые провоцируют закупорку кровеносного сосуда.

В последнее время инсульт сильно помолодел: если раньше средний возраст начала острого нарушения мозгового кровообращения был около 60 лет, то в последние годы инсульты случаются у людей и 30-40-летнего возраста, и 40-60-летнего примерно с той же частотой, что и у пожилых.

Во всем мире ежегодно происходит 6 млн инсультов, из них 450 тыс. — в России. В Смоленской области каждый год регистрируется около 2 тыс. больных с ишемическими инсультами, как с впервые возникшими, так и с повторными.

Факторы риска, связанные с инсультом, можно свести к следующим категориям:

1. Основные модифицированные факторы риска: повышенное артериальное давление, сахарный диабет, повышенный уровень холестерина, ожирение, курение, мерцательная аритмия и другие заболевания сердца;

2. Немодифицированные факторы риска: возраст, наследственность, национальность, раса, пол.

Инсульта можно избежать, если вести здоровый образ жизни и проводить профилактические мероприятия. Основные факторы риска, на которые мы можем воздействовать, относятся к группе модифицируемых.

Профилактика инсульта основывается:

1. На принципах здорового образа жизни:

— никогда не курить или отказаться от курения как можно раньше;

— добавлять в пищу как можно меньше соли, отказаться от продуктов, которые содержат её в избыточном количестве;

— соблюдать основные принципы здорового питания;

— не употреблять алкоголь. Риск развития инсульта наиболее высок в первые часы после принятия спиртного;

— умеренная физическая нагрузка уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инсульта;

— соблюдать режим труда и отдыха.

2. На комплаентности (исполнение назначений врача, без самостоятельной коррекции этих назначений) с врачом-терапевтом, кардиологом, неврологом.

— нужно знать и контролировать свое артериальное давление. Целевые цифры АД у пациентов, страдающих ССЗ 130/80-140/90 мм. рт. ст., если пациент получает гипотензивную терапию (назначенную терапевтом или кардиологом), то контроль АД имеет особое значение и изменение дозы препарата и самого препарата осуществляется только лечащим врачом;

— контролировать уровень холестерина в крови, целевые значения холестерина 3,0-5,0 ммоль/л (биохимический анализ крови);

— пациент в возрасте старше 50 лет, имеющий факторы риска — наличие атеросклеротического поражения брахиоцефальных артерий (сахарный диабет, гиперлипидемия, отягощенный артериальный анамнез), должен проходить скрининговое ультразвуковое обследования брахиоцефальных артерий. При выявлении стеноза артерий более 50-70% пациент направляется на консультацию к врачу — сердечно-сосудистому хирургу или врачу-нейрохирургу, так как одним из вариантов профилактики ишемического инсульта являются хирургические методы лечения атеросклероза БЦА. И в настоящее время они показывают свое достоверно значимое преимущество перед медикаментозными методами (прием препаратов) в плане предотвращения развития инсульта;

— пациентам с наличием в диагнозе мерцательной аритмии (фебрилляция предсердий) должны быть назначены для профилактики инсульта терапевтом или кардиологом антикоагулянтные препараты (кроверазжижающие), которые пациент должен принимать пожизненно и обсуждать снижение дозы или отмену данного препарата (только при наличии побочных эффектов) с лечащим врачом.

Решающее значение в снижении смертности и инвалидизации вследствие ишемического инсульта принадлежит первичной профилактике. Наряду с этим существенный эффект дают оптимизация системы помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения, принятие лечебных и диагностических стандартов ведения таких больных, — прокомментировала главный внештатный ангионевролог Министерства здравоохранения Смоленской области, заведующая неврологическим отделением для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения Смоленской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей квалификационной категории Анна Синельщикова.