﻿В России зафиксирован рекордно высокий уровень национального единства





Сплочение всех народов и наций, населяющих Россию, испокон веков выступало фундаментом развития страны. Наше общество имеет многовековые традиции мирного сосуществования представителей самых разных национальностей, религий и этносов. Межнациональные отношения в России строятся на ценностях взаимного уважения к культурным особенностям каждого из народов.

Сегодня западная пропаганда и агенты влияния пытаются раздуть огонь сепаратизма, разрушить наше единство. Но эти попытки обречены на провал. Недавнее исследование ВЦИОМ показало, что за последнее время поддержки и взаимопонимания между представителями разных национальностей стало больше. Фиксируется рекордно высокий уровень национального единства. Межнациональные и межрелигиозные отношения в России демонстрируют устойчивость, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию извне.

За счет каких факторов, на ваш взгляд, в России достигнут высокий уровень национального единства? Чувствуете ли вы устойчивость межнациональных отношений на примере своего региона? Являются ли традиционные ценности объединяющим фактором российского общества?

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

В соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 31 марта 2023 г., направленной на налаживании межцивилизационного диалога, достижения согласия и взаимопонимания между народами. Представители гражданского общества ведут активную работу в части ознакомления широкого круга граждан на территории страны и за ее пределами с уникальным опытом российского общества, исторически построенного на сосуществовании различных религий, культур и этносов.

На территории Смоленской области действуют социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) которые активно ведут работу по выстраиванию отношений с братскими государствами и народами. Они реализуют проекты, направленные на развитие общественной дипломатии и поддержку соотечественников,поддержанные Фондом президентских грантов, таких организаций, как:

— Смоленское областное отделение международного общественного фонда «Российский фонд мира» (Мосты дружбы, 2017; Дорогами Катюши, 2018; Дорогами Катюши. Продолжение, 2020; Земля кривичей — территория единства. Сплочение граждан России и Беларуси на основе общей истории и культуры, 2024);

— Смоленская областная общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» (Российско-Белорусский слет творческой молодежи «В движении», 2017; Российско-Белорусский центр развития профессиональных компетенций и самореализации молодых учителей «Созвездие пеликана», 2018; Международная молодежная патриотическая акция «Дорога памяти» (Форум молодых лидеров приграничных регионов России и Беларуси, 2019; Россия — Беларусь — Польша), 2020; Российско-Белорусский фестиваль «Студенческая весна Союзного государства», 2021);

— Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» («Днепро-двинские ворота» – исследовательско-просветительский проект, направленный на укрепление межрегионального сотрудничества России и Белоруссии, 2017; Днепро-двинский регион – регион возможностей, 2019; Днепро-двинский регион между прошлым и будущим: виртуальная экспозиция для неоткрытого музея Айзека Азимова на малой родине, 2020; Дорогами Потемкина: по памятным местам князя-созидателя, 2020);

— Автономная некоммерческая организация по междисциплинарному изучению цвета, света и пространства «Лаборатория цвета» (Международная научная конференция Российского общества цвета, 2020);

— Смоленская региональная общественная организация «Белорусская национально-культурная автономия Смоленской области» (Побратимы истории. Помним прошлое, строим будущее!, 2017; Побратимы истории. Помним прошлое, строим будущее. Новое поколение, 2018;Побратимы истории. Атлас дружбы – территория будущего, 2019);

— Общественная организация «Местная белорусская национально-культурная автономия города Смоленска» (Побратимы без границ. История будущего, 2019);

— Местная религиозная организация православный Приход храма Святых Новомучеников Российских г. Смоленска Смоленской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (Международный молодежный проект по развитию тематического культурно-познавательного туризма «Жемчужное ожерелье Святой Руси», 2018; Международный молодежный проект по развитию тематического культурно-познавательного туризма «Жемчужное ожерелье Святой Руси»: к 75-летию Великой Победы, 2019);

— Автономная некоммерческая организация «Смоленский центр развития журналистики» (Медиаплатформа: развитие информационного пространства российско-белорусского приграничья, 2017).

СОНКО Смоленской области преимущественно ведут работу, направленную на укрепление связей между народами и развитие российско-белорусского сотрудничества через вовлечение представителей гражданского общества в проекты и мероприятия на территории приграничных областей. Это оправдано тем, что регион исторически и географически связан с Республикой Беларусь, а, следовательно, абсолютно логичным является инициирование различных социальных, гуманитарных и культурных проектов с участием общественных организаций и муниципальных учреждений на территории российско-белорусского приграничья. В этих условиях мы ежегодно наблюдаем расширение экономической интеграции, совершенствование единой оборонной стратегии, систематизацию правовых принципов и основ законодательства двух государств.

Смоленская область — территория национального согласия, в ее границах проживают лица более 100 национальностей и народностей, что обусловлено исторически и географически. Национальный состав населения способствует обеспечению стабильной ситуации на территории субъекта, предотвращению межнациональных и религиозных конфликтов.

Силина Карина Владимировна

Смоленская область

Молодой политолог

Вся история Российского государства показывает, как можно объединять и сплачивать чужие народы и национальности, религии и культуры. И пусть находятся те, кто высказывал что Россия – была тюрьмой народов, что это объединение насильственное, но посмотрите вокруг – на территории страны мирно уживается более 190 народов, говорящих на 277 языках и наречиях.

Наша страна из древне давала прибежище и кров – чужим народам и нациям – обо этом говорит вся история страны и ее отдельных регионов это Поволжье, Кавказ и Сибирь, и конечно недавно вернувшийся в родную гавань Крым. У нас по соседству можно видеть золотые купола православных церквей и высокие минареты мусульманских мечете и буддийские дацанов, шпили католических костелов и полумесяцы иудейских синагог. Десятки верующих свободно праздную свои праздники и памятные даты, исповедают религии, поклоняться святыням и почитают святых. Это показатель национального единства и у нас в стране и, например на Смоленщине, которая объявлена территорией национального согласия. Это благодаря работе действующих на территории региона национальных общественных организаций.

Что касается устойчивости межнациональных отношений на примере своего региона и являются ли традиционные ценности объединяющим фактором российского общества? То Смоленская область уникальна по этническому составу населения, на её территории проживают представители более 130 национальностей и народностей. Все они любят свою малую Родину и отдают частичку своей души во благо процветания нашего города. Именно здесь стираются языковые и географические границы и каждый с удовольствием изучает обычаи соседей. На территории Смоленской области в 2002 году была официально зарегистрирована Региональная общественная ассоциация «Национальный Конгресс Смоленской области» — которая реализует программы по интернациональному и патриотическому воспитанию молодежи, культурологические и краеведческие программы.

Деятельность «Национального Конгресса Смоленской области» направлена на адаптацию вновь прибывающего населения, трудовых мигрантов, беженцев, переселенцев, иностранных граждан к местным условиям, правилам жизни в России и на Смоленщине, так и является продолжением развития успешной модели, благодаря которой Смоленщина является общепризнанной миротворческой площадкой. Проекты разработаны в соответствии с Государственной национальной политикой Российской Федерации. Все это говорит об объединении традиционные ценности в российском обществе, следуют развивать и укреплять межнациональные и межэтнические