Детская площадка возле ДДТ

Указом Президента России наступивший 2024 год объявлен Годом семьи.

По поручению Губернатора Смоленской области Василия Николаевича Анохина за счет средств областного бюджета во всех районных центрах нашего региона устанавливаются детские площадки.

Недавно такая площадка была установлена и в нашем городе по адресу 1-й микрорайон, возле Дома детского творчества.

Площадка очень востребована у наших маленьких жителей.

Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев вместе с профильными подчиненными и подрядчиком осмотрел выполненные работы.

– Так как детская площадка рассчитана для детей в возрасте до 7 лет, то еще ранее за счет средств муниципалитета был заказан дополнительный модуль для детей в возрасте до 14 лет, который должен быть изготовлен до конца июля. Определили место его установки, сроки проведения работ по подготовке основания и его сборке и установке, – написал александр Анатольевич на своей страничке в «ВК».