﻿Сотруднику Смоленской АЭС присвоен статус «Лидер ПСР» в электроэнергетическом дивизионе





Ведущий инженер по управлению турбиной Смоленской АЭС Алексей Новиков отмечен на уровне Концерна «Росэнергоатом» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатома» по итогам 2023 года.

В зоне ответственности Алексея Новикова – контроль параметров работы турбинного оборудования, проведение переключений, взаимодействие с оперативным персоналом смены. Он пополнил багаж усовершенствований своего подразделения 114 идеями по повышению безопасности, улучшению рабочего места, оптимизации процессов.

«Когда перешел работать на БЩУ-1, увидел, что маршруты обходов оборудования и фиксации параметров можно оптимизировать, чтобы не терять время на лишние перемещения. Коллеги посоветовали подать предложение по улучшению. С этого и начал улучшения на рабочем месте, – рассказывает Алексей Новиков. – С инструментами ПСР мы можем решать проблемы, повышать эффективность процессов, нужно просто быть внимательным, наблюдательным, и если что-то не совсем устраивает, подумать и предложить решение проблемы».

В числе новаторских идей Алексея Новикова – установка технологических люков в машзале для возможности обслуживания дренажей главных паровых задвижек, врезка дренажных вентилей в маслонасосное оборудование турбинного цеха для оптимизации операций по замену масла. Большую работу он провел по внесению изменений в инструкции по эксплуатации, унифицировав их содержание для персонала основных подразделений (чтобы не было разночтений).

Еще один пример его ППУ – программирование кнопки прямой связи на телефоне на БЩУ для проведения операций по бланку переключений. Ранее много времени тратилось на набор номера телефона участникам процесса для подтверждения действий по переключениям, проведения трехразовой коммуникации – одного из инструментов предотвращения ошибок. Сейчас одной кнопки хватает, чтобы сразу вызвать абонента. Процесс выполнения работ по бланку переключений сократился в разы.

«Приятно, когда идеи воплощаются в жизнь и реально работают, делая производственный процесс эффективней, приносят пользу людям, повышают безопасность. «Уходят» излишние трудозатраты, действия, не представляющие ценности. Работать становится легче, – отмечает Алексей Новиков. – Присвоение персонального статуса «Лидер ПСР» мотивирует двигаться вперед и вовлекать в эту важную работу коллег».

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Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС