﻿Сотрудники Смоленской АЭС представили Десногорск на отраслевом Фестивале творческих традиций «Семья семей»





Семья Платоновых: сотрудники Смоленской АЭС Владимир и Елена Платоновы вместе с детьми Елизаветой и Стефанией приняли участие в финале Фестиваля творческих традиций «Семья семей» – значимом событии программы «Территория культуры Росатома». Фестиваль объединил 22 семьи из двенадцати городов в павильоне «Атом» на ВДНХ.

Платоновых знают далеко за пределами Десногорска. Они бережно сохраняют народное творчество и исконно русские традиции, собирают и исследуют смоленский фольклор. Глава семьи Владимир не только работает на атомной станции, но и руководит фольклорным ансамблем «Историческая музыка Смоленщины». Вся семья исполняет народные песни под аккомпанемент старинных инструментов, среди которых есть и смоленский рожок. Старшая дочь Елизавета неоднократно становилась победителем и призером детских конкурсов, сыграла одну из главных ролей в мюзикле проекта Росатома «Nuclear Kids». Первые успешные шаги делает в творчестве и младшая Стефания.

«Нам посчастливилось второй раз поучаствовать в фестивале, провести необыкновенные дни в кругу невероятно талантливых и позитивных людей, – рассказала инженер управления капитального строительства САЭС Елена Платонова. – Встречу сопровождали игры и конкурсы, которые показали, что основа каждой семьи – любовь».

В ходе конкурсной программы семьи продемонстрировали таланты и яркие образы в вокале, хореографии, инструментальном исполнительстве, декоративно-прикладном искусстве, рассказывали о передающихся из поколения в поколение ремесленных навыках, поддерживали друг друга и восхищались творчеством. Для детей это был самый лучший пример настоящих ценностей.

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Сегодня в России вместе с плановыми проектами по обновлению материальной базы культурных учреждений, строительству новых центров, обновлением инфраструктуры разрабатываются дополнительные решения, которые способствуют развитию и повышению уровня доступности культуры. Среди таких мер — развитие волонтерства в музейной, библиотечной, театрально-концертной деятельности, сохранении культурного наследия. Предприятия Росатома принимают активное участие в реализации проектов, направленных на развитие творческого потенциала жителей атомных городов.

Цель фестиваля «Семья семей» – сохранение семейных ценностей, творческих традиций, создание условий для объединения всех поколений семей атомных городов и их творческой самореализации.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС