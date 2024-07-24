﻿СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПЕТРОВСКИЙ ДОКТОР»





В формате ВКС прошло совещание, посвященное реализации образовательного проекта «Петровский доктор». Участие в нем приняли Губернатор Смоленской области Василий Анохин, заместитель Министра по здравоохранению РФ Татьяна Семенова, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава России и директор Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Сергей Царенко, члены Общественной палаты Российской Федерации.

Проект, реализуемый под руководством Сергея Царенко и при поддержке Общественной палаты России, направлен на повышение квалификации медицинских специалистов.

«В рамках проекта первые три врача-анестезиолога-реаниматолога из Смоленской области прошли очное обучение в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России. Обучение помогло расширить их знания о новых методах анестезии и тактике ведения пациентов после операций, что способствует снижению необходимости длительного пребывания пациентов в реанимации. Кстати, в прошлом году на базе ЛРЦ Минздрава России высокотехнологическую помощь получили 49 смолян, в этом – уже 33 жителя нашего региона», – отметил Василий Анохин.

Участники проекта «Петровский доктор» прослушали лекции по расширенному курсу сердечно-лёгочной реанимации и отработали методы оптимизации неотложной помощи в больницах скорой медицинской помощи и онкологических диспансерах.

Особое внимание было уделено подготовке врачей к наставнической деятельности. Были рассмотрены две модели наставничества: классическое для помощи молодым специалистам в освоении профессиональных навыков, а также наставничество для опытных медицинских работников со стажем.

Проект «Петровский доктор» также включает модернизацию материально-технической базы отделений реанимации в Смоленской областной клинической больнице и Клинической больнице скорой медицинской помощи. Разрабатывается проектно-сметная документация для проведения ремонтных работ и замены медицинского оборудования. Уже проведено дооснащение отделений ультразвуковым аппаратом экспертного класса и внедрён новый протокол УЗИ-диагностики сочетанной травмы. Приобретены портативные аппараты для определения кислотно-основного состояния, что позволяет быстро реагировать на изменения гомеостаза послеоперационных пациентов.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Область интересов: политология, международные отношения, зелёная экономика, юриспруденция.

Идея создания проекта «Петровский доктор» сформировалась в период пандемии коронавируса. В тот период было необходимо мобилизовать все ресурсы системы здравоохранения на спасение жизней большого числа пациентов. В тот период были выявлены и проблемы, связанные с недостаточном уровнем профессиональной подготовки региональных специалистов. Инициатива «Петровский доктор» была призвана повысить уровень профессиональной подготовки врачей, а также устранить квалификационный дефицит по направлениям анестезиологии и реаниматологии. Очень важно, что проект «Петровский доктор» открывает двери и для молодых врачей, предоставляя возможность стажировок в ведущих клиниках страны. Во времена Петра I молодых перспективных специалистов направляли для обучения за границу с целью приобретения ими современных навыков, которые могли в дальнейшем с успехом использоваться на Родине. А в наше время врачи получают возможность прохождения стажировок, мастер-классов, очного обучения в одном из ведущих медицинских учреждений Москвы и России — Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России, с тем чтобы в дальнейшем с успехом использовать приобретённые знания в ходе практической работы в своих регионах. Ведь можно сколько угодно вкладывать средств в ремонт медицинских учреждений, но главным для пациента является именно высокий уровень квалификации врача, способного правильно поставить диагноз и назначить эффективное лечение.

Очень важно, что в рамках проекта «Петровский доктор» приобретается новое современное оборудование, необходимое для точной диагностики, что имеет решающее значение для пациентов — приобретены аппарат УЗИ, аппараты для определения кислотно-основного состояния. Проводится модернизация Смоленской областной клинической больницы и Клинической больнице скорой медицинской помощи. Радует, что главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи Александр Доронин успешно подключился к реализации очередного проекта, направленного на совершенствование базы своего учреждения — ранее после визита Председателя Правительства Михаила Мишустина в ремонт и модернизацию учреждения уже были вложены значительные средства. Что касается проекта «Петровский доктор», Смоленская область приняла в нём участие одной из первых — наряду с Ямало-ненецким автономным округом, Забайкальским краем, Донецкой народной республикой, Чувашией, Ульяновской, Ивановской, Калужской, Оренбургской, Нижегородской областями. Для региональных властей очень важно и в дальнейшем отслеживать появляющиеся новые возможности и гранты для повышения квалификации смоленских врачей и модернизации медицинских учреждений, особенно в районах Смоленской области. Даже в тех случаях, когда программы требуют софинансирования из регионального бюджета, в них нужно участвовать в приоритетном порядке. Ведь такие программы оказывают непосредственное влияние на эффективность диагностики и лечения пациентов, а от этого зависит качество и продолжительность жизни смолян.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.

Забота о здоровье человека есть неотъемлемая часть любого социального государства, в Основном законе Российской Федерации в статье 20 говориться: «Каждый имеет право на жизнь», а согласно статье 41 «каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений». Без надлежащей медицины и грамотных квалифицированных специалистов невозможна реализация основных правовых положений российского государства.

Всегда во все времена профессия врач являлась уважаемой и востребованной, эта должность требовала полной самоотдачи, огромных знаний, умений и навыков. Российские доктора в начале XXI века столкнулись с новыми испытаниям и заболеваниями: атипичная пневмония, птичий и свиной грипп, полиомиелит, вирус Эбола и COVID-19 . Эти заболевания стали серьёзными вызовами для российских докторов, получив значительный общественный резонанс в средствах массовой информации.

В связи с этим поддержание высокого уровня российского врача, во все времена стоявшего на защите жизни и здоровья нации требует высоко уровня подготовки, постоянного совершенствования своих навыков, применения новых технологий и способов лечения. Наставничество и преемственность поколений в сфере здравоохранения нужно и востребовано, это позволяет передать накопившиеся знания от одного специалиста новым поколениям, которые продолжат лечение и смогут найти способы и пути лечения тех болезней, которые еще в прошлом веке казались не излечимыми.

Таким образом реализация образовательного проекта «Петровский доктор» на территории Смоленской области позволит не просто сберечь квалифицированные кадры в сфере здравоохранения, передать имеющийся опыт, но и привлечь новых специалистов, для лечения и заботы о здоровье человека и гражданина.