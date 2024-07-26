Семья – единство помыслов и дел

«Семья – единство помыслов и дел» – такой была тема фестиваля творчества инвалидов, состоявшегося в помещении клуба «Золотой возраст».

К участникам и гостям фестиваля с приветствием обратился председатель Сафоновской районной общественной организации совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Геннадий Буренков. Культорганизатор клуба «Золотой возраст» Татьяна Минченкова, приглашая на импровизированную сцену выступающих, отметила, что многие члены Сафоновской организации Всероссийского общества инвалидов также активно участвуют в жизни клуба, объединившего людей элегантного возраста. Это прежде всего Владислав Иванович Щербаков, Галина Алексеевна Косарькова, Анеля Станиславовна Фаткова, Нина Александровна Волкова, Мария Васильевна Тарасова, которые не сдаются на милость болезням, заряжают позитивом и оптимизмом окружающих людей.

Без Нины Волковой не обходится ни один концерт клубов «Золотой возраст» и «Поющая душа». На фестивале творчества инвалидов в ее исполнении прозвучапа песня «Гитара».

Запала в души слушателей и песня «Зачем меня окликнул ты», проникновенно исполненная Марией Тарасовой. Мария Васильевна возглавляет первичную организацию инвалидов в Вышегорском сельском поселении, является призером областного конкурса «Ветеранское подворье», участницей выставок декоративно-прикладного творчества.

Как всегда, на высоте были коллективы клуба «Золотой возраст»: ансамбль «Кумушки», квинтет ансамбля «Ностальгия»…Тепло принимала публика песни в исполнении солистки Татьяны Ундаловой; бурных оваций заслужили стихи, прочитанные Владиславом Щербаковым, Анатолием Клеповым. Нотку юмора и веселья в семейную тематику концерта внесла постоянная участница фестивалей Анеля Фаткова. На лирический лад настроила собравшихся в зале гостья мероприятия Татьяна Николаева, прочитавшая стихи собственного сочинения.

Поскольку программа была приурочена Году семьи, выступающие говорили и пели о любви, взаимопонимании, верности, о семейных ценностях. Дуэт в составе Ольги Бобылевой и ее дочери Людмилы трогательно и нежно исполнил песню «Мама».

К участию в фестивале присоединились и проживающие в Издешковском психоневрологическом интернате для людей молодого возраста. О «Голубых глазках» пела Надежда Насырова, песню «За любовь твою» исполнила Ольга Рубина, стихотворение «Родное» прочитал Александр Харчевников. Поделку из войлока «Букет любимой» представила на выставку творческих работ Оксана Мосеечева, картину «Грезы любви» – Максим Мацуцин.

Председатель Сафоновской организации Всероссийского общества инвалидов Валентина Филиппенкова поблагодарила выступающих. организаторов и активистов клуба «Золотой возраст» за создание праздничной атмосферы, за подготовку концерта и выставки, вручила дипломы и призы участникам.

Проведение традиционного фестиваля в новом формате придало этому мероприятию новый импульс, зарядило энергией, позитивом. Это подтвердили представители Сафоновской организации ВОИ, с которыми удалось побеседовать после завершения торжества.

Галина Алексеевна Косарькова неоднократно становилась героиней публикаций газеты «Сафоновская правда». В этот раз она прочла стихотворение собственного сочинения, на выставке художественного творчества были представлены ее работы. Женщину характеризуют как мастера на все руки: она вяжет, вышивает, лепит из глины, рисует. Галина Алексеевна рассказала о том, что ей доводилось не только участвовать в мастер-классах, но и самой проводить их.

– Приходя на такие встречи, забываешь о болезнях, а душа наполняется теплом человеческого общения, – призналась моя собеседница. – Если позволяет здоровье, всегда с удовольствием хожу на встречи в клубах «Золотой возраст». «Золотой век» (второй создан в библиотеке поселка Южного).

В поселке Южном живет председатель первичной ячейки Галина Морозова, которая также старается не пропускать мероприятий, организованных библиотекой, ВОИ. Для выставки творческих работ она представила связанные ею вещи.

Мастерски вяжет и Людмила Прокудина. Она призналась, что приятно было получить подарок за выполненную работу, увидеть выступления творческих людей.

– Наконец-то стали возможными наши встречи, общение, – подметила Людмила. – Во время ковида выставки проходили в онлайн-формате мы были отдалены друг от друга…

Председатель первичной ячейки из Николо-Погорелого Раиса Михайловна Волкова, пришедшая на фестиваль, раньше сама выступала на сцене, пела в ансамбле, когда работала на заводе «Гидрометприбор». «Порадовали талантливые исполнители», – поделилась она впечатлениями от увиденного.

Вячеслав Щербаков представил подборку книг в собственноручно изготовленном переплете. Одной из них он особенно дорожит – это дореволюционное издание «Нового завета».

Невозможно не восхищаться многочисленными талантами Анели Станиславовны Фатковой, которая многие годы была председателем Рыбковской первичной организации инвалидов. 28 июля ей исполняется 86 лет. На девятом десятке она с удовольствием занимается вышивкой, дарит свои работы местной школе, выступает на митингах, читает со сцены стихи.

– Раньше я строила дома в Смоленске, была крановщицей, – поделилась Анеля Станиславовна. – А потом захотела жить в деревне. В совхозе «Рыбковский» работала свинаркой, дояркой. После выхода на пенсию не сижу сложа руки. Встречаюсь со школьниками, участвую в мероприятиях клуба «Золотой возраст», Сафоновской организации ВОИ. Когда находишься в гуще событий, то забываешь о недугах, поддерживаешь тех, кому труднее. А это так важно для людей с ограниченными возможностями здоровья!

Татьяна ГЛЯШОВА

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