﻿Избирательный процесс в России становится более современным





Избирательная система России переходит по большей части в электронный формат.

Так на выборах в Московскую городскую Думу избиратели смогут проголосовать электронно — онлайн или через терминалы на избирательном участке. Проголосовать по старинке — при помощи бумажных бюллетеней, можно будет только предварительно заявив об отказе от дистанционного электронного и электронного форматов. При этом регистрироваться на голосовании онлайн не нужно.

Как вы относитесь к расширению практики электронного голосования при наличии для этого условий? Насколько перспективным вам представляется формат голосования, предложенный на выборах в Мосгордуму? В чем, на ваш взгляд, заключается преимущество голосования в электронном виде?

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Как вы оцениваете данную тенденцию?

Внутренний туристический поток в России по итогам прошлого года стал рекордным и составил около 78 млн человек. В этом году ожидается рост еще на 15%.

Варианты ответов

Крайне позитивно. В результате ориентации на внутренний туризм деньги остаются в стране, а не инвестируются за рубеж

Достаточно позитивно. Туризм может стать весомым фактором экономического роста для многих регионов

Нейтрально. Где и как отдыхать — личное дело каждого

Негативно, если это делается вынужденно и не сопровождается повышением уровня сервиса

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Область интересов: политология, международные отношения, зелёная экономика, юриспруденция.

Цифровизация всех сторон общественной жизни имеет свои позитивные и негативные стороны. В каких-то случаях она обеспечивает быстроту и удобство получения услуг. Но не следует забывать и о массовых утечках персональных данных, о несанкционированном доступе к огромному массиву данных, о хакерских атаках. Совсем недавно мы все наблюдали, как неисправное программное обеспечение от CrowdStrike затронуло 8,5 млн устройств по всему миру, что повлияло на работу критической инфраструктуры, в том числе аэропортов и банков. Проведение выборов является важнейшим событием в политической жизни страны, поэтому для обеспечения их легитимности необходимо использовать достижения компьютерного века в разумных пределах и сбалансированно.

Электронное голосование может быть удобным и современным для избирателей, однако в рамках его проведения остаются вопросы с точки зрения соблюдения тайны избирателей (даже в ходе голосования на терминалах в Москве на терминале проходит повторное сканирование паспорта), а также с точки зрения защиты результатов голосования от хакерских атак. Кроме того, парламентская оппозиция (КПРФ) выступает против электронного голосования, а Московский горком партии жёстко раскритиковал нововведения на выборах в Мосгордуму в 2024 году. В этих условиях необходимо найти оптимальный баланс для цифровизации избирательного процесса. На мой взгляд, оптимальным было бы комплектование всех участков КОИБами для автоматического подсчёта голосов на бумажных бюллетенях (с последующим ручным пересчётом), использование видеокамер для наблюдения за выборами, использование возможностей электронного реестра избирателей для предотвращения возможностей повторного голосования (при сохранении бумажных списков и книг избирателей на каждом участке). Терминалы могли бы использоваться в качестве дополнительного способа, например, когда избиратель находится в другом регионе в день выборов, он мог бы прийти в избирательную комиссию по месту пребывания и проголосовать с помощью терминала на своих муниципальных или региональных выборах. Однако отказ от бумажных бюллетеней может создать проблемы в случае, если произойдёт утрата массива данных, содержащего десятки миллионов голосов в рамках единой электронной системы, в результате несанкционированного вмешательства. В этом случае единственным выходом будет повторное голосование, в то время как в случае использования бумажных бюллетеней проблемы на отдельных участках не оказывают решающего влияния на общую картину. Система, используемая на выборах в Москве, существует на отдельном портале (привязанном к mos.ru, а не к Госуслугам), а приобретение электронных терминалов для участков по всей стране было бы слишком дорогостоящим. Кроме того, выдача бумажных бюллетеней лишь по заявлению может ограничить прав тех избирателей, кто не смог заранее подать заявление в связи с выездом в отпуск или длительную командировку, а полная учётная запись на mos.ru есть не у всех. Неясно, почему заявления могут быть поданы только в территориальных комиссиях, а не в УИКах — это неудобно для избирателей и может создать риск очередей. Наверняка мы столкнёмся с недовольством избирателей, которые пришли на участки проголосовать бумажными бюллетенями, а им будут отказывать, поскольку заранее они не написали заявлений.

В связи с этим поддержал бы консервативный подход к электоральному процессу — сохранение бумажных бюллетеней как основной опции, поскольку именно сохранение физических носителей — бюллетеней — подтверждает достоверность итогов голосования. Электронное голосование, по моему мнению, должно применяться как дополнительный способ голосования в случае отсутствия избирателя в регионе проведения муниципальных или региональных выборов (на «цифровых» избирательных участках). А возможности цифровизации лучше использовать для усиления контроля за процессом голосования, а также эти возможности можно расширять для упрощения сбора подписей кандидатами для их регистрации в таком качестве, для упрощения регистрации политических партий и подачи документов в связи с проведением электоральных процедур (путём создания типовых электронных документов, предлагаемых для использования и удобного электронного заверения документов). Кроме того, хорошо зарекомендовала себя практика опросов в интернете для выявления мнения избирателей по вопросам местного значения — можно подумать и об использования такой практики для инициативного (партиципаторного) бюджетирования, когда жители муниципалитета могут участвовать онлайн в распределении некоторой части расходов местного бюджета (проект «Народный бюджет»). Ещё одним моментом является проблема печати избыточного числа невостребованных бюллетеней при сочетании электронного и бумажного голосования в настоящее время — конечно же, все неиспользованные бюллетени должны направляться для рециклинга в качестве вторсырья — это было бы практично, экологично и эффективно.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.

Прогресс шагает по планете, во всех сферах происходят совершенствования и изменения, не обошли стороной изменения и избирательную систему. На выборах Президента России в марте 2024 г. дистанционное электронное голосование проходило в 29 регионах. Страна пережила грандиозную по масштабам и значимости президентскую компанию, в ней были задействованы сотни и тысячи людей: избиратели, члены избирательных комиссии, наблюдатели. Показавшие свою слаженность и опытность в работе, но с приходом лета страсти на избирательных участках не утихают, уже 8 сентября 2024 г. в единый день голосования пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Государственную думу, выборы 25 глав субъектов федерации (21 прямых и 4 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне. Не останется в стороне и Смоленская область, где 7 и 8 сентября пройдут региональные выборы и 6, 7 и 8 сентября муниципальные выборы.

Нынешняя осень не обойдется без нововведений, облизбирком принял решение о проведении ДЭГ (дистанционного электронного голосования) на довыборах депутата Смоленского горсовета по округам №12 и №19. Как отметил заместитель председателя Избирательной комиссии Смоленской области Илья Чурынин: «У наших избирателей появится возможность проголосовать, используя новые цифровые технологии и тем самым реализовать свое избирательной право».

Преимущества дистанционного электронного голосования бесспорны и очевидны, прогресс не стоит на месте, если сейчас только треть регионов применяет ДЭГ, то в ближайшем будущем на выборах Государственной Думы Российской Федерации в 2026 г. если не все регионы, то больше половины точно будут применять это новшество. Такой способ позволяет голосовать, не просто не выходя из дома, что экономит время граждан, но и упрощает работу избирательный комиссии, делая подсчет голосов проще и быстрее. Как говорил академик Сахаров А.Д. в нобелевской лекции: «Прогресс неизбежен, его прекращение означало бы гибель цивилизации».