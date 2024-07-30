Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами – площадка для сотрудничества

26 июля состоялось очередное заседание регионального общественного штаба по наблюдению за выборами

26 июля состоялось очередное заседание регионального общественного штаба по наблюдению за выборами, в котором приняли участие руководитель Общественной палаты Смоленской области Денис Пестунов, председатель штаба – член Общественной палаты РФ, Общественной палаты региона Марина Проскурнина, уполномоченный по правам человека в Смоленской области Геннадий Сенченков, заместитель председателя избирательной комиссии Смоленской области Илья Чурынин и представители региональных отделений политических партий.

Участники обсудили ход регистрации кандидатов в депутаты на выборах, назначенных на ЕДГ-2024, предстоящие выборы депутатов в представительные органы власти муниципальных округов и планы по обучению общественных наблюдателей на предстоящие две осенние избирательные кампании.

Открывая заседание, председатель Общественной палаты Смоленской области Денис Пестунов рассказал, что на прошедшем в июле форуме Общественной палаты РФ «Сообщество» была дана высокая оценка деятельности регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в Смоленской области.О ходе избирательной кампании по выборам кандидатов в депутаты на выборах, назначенных на единый день голосования-2024, рассказал Илья Чурынин.Напомним, что на 8 сентября назначены довыборы депутата Смоленской областной Думы по 12-му избирательному округу (Смоленский район), довыборы депутатов Смоленского горсовета по округам №12 и 19 и выборы депутатов Десногорского горсовета. И активность политических партий, которые выдвигают своих кандидатов, достаточно высока.По довыборам в областную думу зарегистрировано 4 кандидата — они представляют региональные отделения партий «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», КПРФ, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ЛДПР.

По словам Ильи Чурынина, на выборах муниципального уровня основные регистрационные действия завершатся 2 августа. На 15 депутатских мест Десногорского горсовета были выдвинуты 62 человека: по 15 кандидатов выдвинули «ЕР», ЛДПР, «Новые люди», «Коммунисты России». Одного кандидата выдвинула КПРФ, еще один кандидат представил в избирательную комиссию документы в порядке самовыдвижения.

На довыборах депутатов Смоленского горсовета по двум округам выдвинуто 11 кандидатов: по два – от ЕР, ЛДПР, КПРФ, Партии пенсионеров. И один человек — самовыдвиженец.

«Всего по 3 избирательным кампаниям зарегистрировано 36 кандидатов (по данным на утро 26 июля)», — отметил Илья Чурынин. По его словам, отказов в регистрации пока не было.Тем временем, по словам Марины Проскурниной, Общественная палата региона и штаб начинают работу по подготовке к сентябрьским выборам общественных наблюдателей по обновленной программе обучения Общественной палаты РФ и НОМ.

Также обучение пройдут и специалисты в сфере IT-технологий, которые будут работать в штабе в дни голосования в ЕДГ-2024, и наблюдатели, которые будут наблюдать за тем, как проходит ДЭГ (напомним, что ДЭГ будет применяться на довыборах в Смоленский горсовет и выборы пройдут 6, 7 и 8 сентября).«На всех избирательных участках в ЕДГ-2024 будут находиться общественные наблюдатели», — подчеркнула Марина Проскурнина. Она предложила представителям региональных отделений политических партий активно взаимодействовать со штабом в плане обучения общественных наблюдателей.

«Наши сертифицированные преподаватели готовы бесплатно провести обучение партийных наблюдателей по единой программе, основанной на избирательном законодательстве и оговоренных законом правах и обязанностях наблюдателей. Мы готовим неафиллированных наблюдателей. Все они находятся на участках с одной целью — следить за законностью, честностью и прозрачностью выборов, а также пресекать нарушения, если они будут», — подчеркнула Марина Проскурнина.

О готовности провести обучение высказался один из участников заседания — руководитель Смоленского регионального исполкома партии «Единая Россия» Дмитрий Титов: «В этом году мы планируем продолжать совместную с Общественной палатой работу по обучению наблюдателей».

По словам Марины Проскурниной, штаб будет работать 6, 7 и 8 сентября. На его базе будут дежурить юридическая, мониторинговая группы, пресс-центр, а уже в августе будет запущена горячая линия штаба. В сентябре также обучение пройдут более 500 наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках 11, 12 и 13 октября. Отметим, что 6 июня Смоленская областная Дума приняла пакет законов, направленных на преобразование муниципальных районов в муниципальные округа. Муниципальная реформа затрагивает все МО, кроме городских округов Смоленск и Десногорск. Все сельские поселения будут упразднены.

«Будут проведены 25 избирательных кампаний по формированию представительных органов муниципальных округов. В выборах будут задействованы 522 УИК, подлежат замещению 389 депутатских мандатов. В выборах сможет принять участие 457221 избиратель», — отметил Илья Чурынин.

В завершении заседания, его участники договорились на следующем расширенном заседании обсудить все насущные вопросы. Планируется, что на нем выступят IT-специалисты, прошедшие обучение, которые расскажут об особенностях дистанционного голосования и ответят на интересующие вопросы.

«Конечно, ДЭГ не заменит традиционное голосование, но это способ, который очень удобен для части наших избирателей, и в частности, для молодежи», — уточнила председатель штаба. По ее словам, молодое поколение сейчас активно интересуется темой выборов и общественного наблюдения. Примерно 20 процентов всех наблюдателей – это молодежь. Причем к выборам президента РФ в марте 2024 году число молодых наблюдателей – до 23 лет увеличилось по сравнению с предыдущей кампанией на 130 человек.

«Избирательные кампании находятся на особом контроле в аппарате уполномоченного по правам человека в Смоленской области, и мы работаем и с политическими партиями, и с общественными объединениями, взаимодействуем с избирательными комиссиями и всегда открыты для диалога, — подчеркнул региональный омбудсмен Геннадий Сенченков. — Если у представителей партий и общественных объединений какие-то вопросы, которые необходимо обсудить и проработать – озвучивайте их заранее, и мы подготовим всю необходимую информацию и на ближайшем заседании штаба их обсудим, чтобы достойной провести выборы. Что касается обучения наблюдателей, то это очень важно, ведь законодательство не стоит на месте».

В разъяснительную работу готов подключиться и облизбирком и проконсультировать по вопросам изменения избирательного законодательства.