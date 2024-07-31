﻿Василий Анохин рассказал о новой мере поддержки семей с детьми





Теперь в регионе появится такое нововведение, как «Подарок новорожденному».

По словам губернатора, с 1 января 2025 года «полезный набор» будет получать каждый родившийся в Смоленской области ребёнок.

Смоляне могут сами определить, что войдет в коробку для новорожденного. Для этого нужно принять участие в опросе ЦУР Смоленской области.

«Появление ребенка – один из самых волнительных моментов в жизни каждой семьи. Уверен, что наша поддержка придётся кстати и будет отличным подспорьем для родителей», – отметил Василий Анохин.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Практика вручения подарочных наборов в связи с рождением ребёнка хорошо зарекомендовала себя в других регионах. В Москве родители новорожденного при выписке из роддома получают подарочный набор для ребёнка — в коробке с надписью «Наше сокровище» находится 44 предмета, необходимые ребёнку в первые месяцы жизни. В комплект входят, в том числе, одежда, пелёнки, памперсы, средства для кормления, гигиенические принадлежности. Получение набора возможно в том числе для иногородних в случае оформления свидетельства о рождении в роддоме. При этом родители вправе заменить подарочный набор по желанию на денежный эквивалент в размере 20 000 рублей. Практика вручения родителям новорожденного подарочных наборов есть и в других регионах — например, в Калужской области. В Псковской области в рамках акции «Подарок новорожденному» вручают сертификат новорожденного номиналом 5000 рублей, поздравительную открытку и памятную медаль «Рождённому на земле Псковской», при этом на медали предусмотрено место для гравировки имени и даты рождения малыша.

Можно положительно расценить тот факт, что Смоленская область последовала примеру других регионов, и родители новорожденных будут получать подарочные наборы. Оптимальным вариантом, на мой взгляд, было бы вручение денежного сертификата, набора из наиболее необходимых вещей для ребёнка и небольшого сувенира — тем самым, родители ребёнка получили бы определённую поддержку в связи с рождением ребёнка, а памятное событие было бы отмечено оригинально и по достоинству. Надеюсь, что форма поддержки в Смоленской области окажется не хуже, чем в других соседних регионах — конечно, с учётом возможностей бюджета. Очень хорошо, что смоляне с помощью опроса сами смогут выбрать содержание подарка новорожденному. Можно было бы создать этот опрос не только в Центре управления регионом, но и на других популярных площадках — например, в «Опросах» на портале Госуслуг, на портале «Умный Смоленск» и в СМИ, например, на сайте газеты «Рабочий путь».

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Нововведение предложенное губернатором Смоленской области Василием Николаевичем Анохиным замечательный подарок будущим жителям региона. Ранее в конце 1980-х – начале 1990-х годов каждому новорождённому давали именую медаль с надписью «Рожденный на Смоленщине» и можно было выгравировать фамилию, имя, отчество, пол и дату ребенка. Сейчас же, конечно, у молодой семьи гораздо больше потребностей и расходов, но и память о таком событии будет знаковой и останется родителям и ребенку от региональных властей.

Сама же идея устроит отрос через ЦУР Смоленской области вызывает интерес, так как большинство новостей и нововведений современные жители узнают из социальных сетей, там же общаются и делаться мнениями и комментариями. И конечно же необходимо спросить мнение других «бывалых» родителей, учитывать пожелания как бывших, так и будущих родителей, что им надо для их чад и воспитанников. Надо понимать цену и качество – данного «полезного набора», что б все было сделано из экологически чистых материалов и было востребовано родителями ребенка. В любом случае что б в него не входило, всем новорождённым, появившимся на свет после с 1 января 2025 года будет памятный подарок и материальное подспорье родителям от губернатора Смоленской области.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Нынешний 2024 г. как уже не раз говорилось по поручению Президента Российской Федерации был объявлен годом Семьи, и вся политика главы государства направлена на укрепление семейных ценностей. В период коронавируса многим семьям, оставшимся без работы, была оказана поддержка; дети в возрасте до 16 лет получили по 10 тысяч рублей для подготовки к новому учебному году. Эта материальная поддержка, особенно в многодетных семьях оказалась неоценимым и неоспоримым подспорьем для детей и их родителей.

Любая помощь от государства или региона для молодых семей необходима и нужна не только на первое время, но и в дальнейшем, когда ребенок растет и встаёт на ноги. Вот и сейчас идея «полезного набора» для новорожденного должна найти отклик в сердцах молодых смолян и их родителей. Все мы знаем, как сложно приходится молодым семьям и во сколько обходится рождение новорождённого смолянине, и не всегда тех денежных средств что выделяет государство и регион в качестве единовременного пособия на рождение ребенка бывает достаточно для обеспечения всем необходимым.

В данном случае жители региона через опрос ЦУР Смоленской области сами смогут, высказать свои пожелания что должно войти в коробку для новорожденного. Ведь есть стандартные рекомендации (одежда, детские смеси), но все зависит от времени года, жилищных, бытовых и иных условий в которой появился будущий гражданин страны. Здесь стоит отталкиваться от региональных особенностей, а кто как не сами смоляне знаю, чего им не хватает??? Надеемся, что это начинание найдет отклик в сердцах жителей региона и позволит увеличить демографическую ситуацию, подарив стране новых граждан.