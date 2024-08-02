﻿Смоленская АЭС: Десногорск принял эстафету Дней атомных городов





Госкорпорация «Росатом» и Российское общество «Знание» впервые организуют между городами атомной промышленности совместный проект, нацеленный на презентацию этих населенных пунктов как привлекательных мест для жизни, развития карьеры, туризма. В Смоленской области принять участие в акции смогли жители Десногорска – школьники, студенты, а также молодые специалисты Смоленской атомной станции.

На протяжении двух недель в 16 регионах страны сотрудники предприятий и жители населённых пунктов расскажут слушателям о научных достижениях и открытиях, экологичности производств, рекреационных и профессиональных возможностях, проведут экскурсии по атомным блокам, кинопоказы об исследовательских центрах. Юные слушатели узнают о «мирном атоме» из первых уст.

Так, в Десногорске просветительский лекторий в рамках трека Знание.Карьера разместился на территории АтомПарка. Вместе с лектором Общества «Знание», доктором педагогических наук, директором Смоленского научно-образовательного центра Елизаветой Мажар участники подробно обсудили тему выбора жизненного пути и построения успешной карьеры. Спикер подчеркнула, что в настоящее время для будущих специалистов открываются отличные возможности и перспективы в регионах, чему способствует в том числе и развитие атомной отрасли.

«Мы живём в бурное время перемен, и для того, чтобы видеть открывающиеся возможности и уметь использовать их себе во благо и обществу на пользу, человеку нужен прочный «фундамент» в виде таких внутренних опор, как знания и опыт, цельность, самоценность, умение слышать себя и экологично взаимодействовать с окружающими, ресурсное состояние и многое другое. Поэтому важно постоянно развиваться как в личностном, так и в профессиональном плане», – дополнила Елизавета Мажар.

Еще одной темой стало повышение привлекательности Десногорска для молодых кадров. Ведущий специалист Смоленской АЭС Юлия Леонова предложила слушателям составить досуговую карту города, отметив на ней самые интересные для участников места и события, и поделиться предложениями и идеями интересных жителям активностей и пространств. По мнению эксперта, возможность провести свободное время с удовольствием и пользой в определенной степени влияет на мнение жителей о родном городе:

«Росатом уделяет большое внимание развитию сотрудников предприятий контура не только как профессионалов своего дела, но и как разносторонних, творческих и увлеченных личностей. Волонтерское и молодежное объединения, спортивные секции, творческие коллективы – это и многое другое доступно не только для работников атомной станции и подрядных организаций, но и для всех жителей атомграда».

Отметим, что одними из главных участников проекта являются представители практикоориентированной образовательной программы-акселератора «МедиаСтанция», который реализуется департаментом коммуникаций и департаментом по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» для пресс-секретарей и руководителей местных администраций, промпредприятий, больниц и медиа городов присутствия. Российское общество «Знание» делится с коллегами методологией проведения мероприятий, выступает проводником и организатором выступлений на территории региона.

Для справки: Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация является национальным лидером в производстве электроэнергии (около 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 39 энергоблоков (включая шесть блоков малой мощности) в 10 странах. В сферу деятельности «Росатома» входит также производство инновационной неядерной продукции, логистика и развитие Северного морского пути, реализация экологических проектов. Госкорпорация объединяет более 450 предприятий и организаций, в которых работают свыше 350 тысяч человек.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС