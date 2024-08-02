﻿Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации грудного вскармливания





Грудное вскармливание – один из наиболее действенных способов укрепления здоровья детей. К сожалению, менее половины младенцев в Смоленской области получают материнское молоко до года. Это устойчивая тенденция последних лет по данным Росстата.

Грудное молоко – сложная и многогранная, уникальная по составу биологическая жидкость, содержащая не только необходимые питательные вещества, витамины и минералы, но и сигналы для развития младенцев, факторы защиты от патогенов (иммуноглобулины, микроРНК, олигосахариды, антимикробные и иммуномодулирующие молекулы). Состав его индивидуален для каждого малыша и зависит от его возраста, времени суток, погоды, самочувствия матери и младенца, характера питания женщины и режима дня. Во втором полугодии жизни ребенка материнское молоко продолжает удовлетворять до половины потребностей малыша в питании, на втором году жизни – до трети.

Грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребенка обеспечивает множество краткосрочных и долгосрочных преимуществ для здоровья, снижает смертность и заболеваемость в результате инфекций желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, отита.

Материнское молоко, в отличие от искусственных смесей, снижает риск ожирения, сахарного диабета и развития других хронических заболеваний ребенка в будущем.

Исключительно грудное вскармливание в течение первых 3-4 месяцев уменьшает заболеваемость атопическим дерматитом в первые 2 года жизни и формирует здоровую микрофлору кишечника.

Дети, находящиеся на грудном вскармливании дольше шести месяцев, демонстрируют лучшие когнитивные способности и более низкий риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Грудное вскармливание приводит к более тесному контакту между мамой и ребенком, создавая уникальную связь и укрепляя эмоциональное благополучие, а также способствует правильному развитию челюстно-лицевого аппарата и созреванию функций желудочно-кишечного тракта у малыша.

– Кормление грудью достоверно снижает риск развития рака молочных желез и яичников у мамы, – отмечает заведующая Женской консультацией ОГБУЗ «Клинический родильный дом» Наталья Габор.

Преждевременное отлучение от груди повышает риск развития послеродовой депрессии у матери, рака молочной железы и яичников, гипертонии, гиперлипидемии, сахарного диабета, инфаркта миокарда и ожирения, причем эти риски наиболее высоки у женщин, кто вообще не кормит грудью.

Несмотря на значительные научные достижения, альтернативы грудному молоку до сих пор нет. Так как кормление грудью не только снабжает малыша всем необходимым для полноценного роста и развития, но и способствует укреплению его здоровья и созданию тесных связей с матерью.

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